Il cantante 75enne e la showgirl 50enne sono i nuovi concorrenti del reality show

Riccardo Fogli e Milena Miconi sono due nuovi concorrenti del GF Vip. Il cantante 75enne e la showgirl 50enne, dopo il periodo di quarantena obbligatorio, varcano finalmente la porta rossa della Casa di Cinecittà. Ad entrare per prima è la ex prima donna del Bagaglino, accolta con tanto calore dagli altri ‘vipponi’. L’ex componente dei Pooh, invece, fa il suo ingresso poco dopo. Prima Signorini orchestra per lui un qualcosa di più particolare.

Riccardo Fogli e Milena Miconi al GF Vip: altri due 'vipponi' varcano la porta rossa della Casa

Agli inquilini del reality viene fatto credere che Fogli è un superospite arrivato al GF Vip per fare un mini concerto per loro. In passerella, davanti a tutti, Riccardo canta i suoi cavalli di battaglia. Con la chitarra in mano si esibisce e i ‘vipponi’ lo applaudono. L’artista rivela a tutti di dover scappare per prendere un aereo insieme a moglie e figlia per i Caraibi, dove trascorrerà il Natale. E’ tutta una boutade.

Poco dopo Riccardo Fogli va a infoltire il gruppo già folto di concorrenti. All’Isola dei Famosi, nel 2019, era stato tra i più apprezzati.

Fogli è un vero esperto di reality: ha partecipato e vinto la prima edizione di Music Farm, nel 2004 e a programmi seriali come Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.