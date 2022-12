La 30enne, nonostante la squalifica e le critiche, va da ‘ospite’ nella Casa

Oriana Marzoli è spiazzata: “Sarà contento Antonino…”

Ginevra Lamborghini, dopo il Covid durante la quarantena e la successiva ‘negatività’ al virus, va ospite nella Casa, entra di nuovo al GF Vip nonostante fosse stata squalificata. Poco prima un teatrino sapientemente orchestrato da Alfonso Signorini mette in grande difficoltà Antonino Spinalbese, a cui viene chiesto di scegliere se uscire dal reality per seguire la 30enne, come l’ex parrucchiere aveva detto precedentemente fa di voler fare, o restare. Il 27enne, però, alla fine demorde, così la sorella di Elettra va da lui e gli altri ‘vipponi’ da ospite, tra lo sconcerto dei concorrenti e anche del pubblico che guarda. Sul social è polemica.

Ginevra Lamborghini entra di nuovo al GF Vip e sui social è polemica

Il popolo del web è annichilito: è la prima volta nella storia del GF che un concorrente ‘cacciato’ per squalifica abbia la possibilità di varcare nuovamente la porta rossa. Piovono critiche su Signorini e la produzione per la scelta fatta, ma cadono tutte nel dimenticatoio: Ginevra, espulsa dopo le parole da ‘bulla’ contro Marco Bellavia, è serenamente tra le mura di Cinecittà.

Chiaramente ad accogliere l’ereditiera c’è Antonino, con cui la ragazza ha un rapporto speciale. L’ex di Belen quando Alfonso lo provoca chiedendogli se sia disposto ad uscire per seguirla, replica: “Io sono qui dentro da quasi tre e per quanto possa essere stupendo aver conosciuto nuove persone, uscire fuori è un piacere. Ora ho anche un motivo in più. Ho sempre seguito le mie sensazioni e se le mie sensazioni mi dicono di seguire Ginevra, io lo faccio”.

E' la prima volta che accade nella storia del reality: la sorella d Elettra riabbraccia Antonino

Spinalbese poi ci ripensa, forse capendo che qualcosa bolle in pentola, il conduttore a quel punto svela il bluff: “Ginevra entra. Non è chiaramente una concorrente, sarà solo un'ospite e resterà in Casa pochi giorni”.

L'ex parrucchiere sorride felice

Ad accogliere Ginevra viene chiamata pure Oriana Marzoli, che è stata ‘intima’ di Antonino. La venezuelana esclama: "Sei la nuova concorrente? Stai per una settimana? Sarà contento Antonino…”. Signorini chiama anche Giaele De Donà, pure lei vicina all’ex parrucchiere. A Spinalbese chiede di scegliere una delle tre con cui ha stabilito il legame più importante, lui tende la mano a Giaele. Oriana sarcastica dice: "Non è stato sincero, credo gli sarebbe piaciuto scegliere Ginevra”.

La ragazza starà per un po' con i 'vipponi'

Nella notte Antonino e Ginevra si confrontano lungamente. Quando le viene chiesto se il fidanzato che l’aspettava fuori ci sia ancora, la 30enne non risponde. A lui e il resto del gruppo ribatte: “Sono affari miei”.