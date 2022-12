La showgirl 40enne è volata negli States da Aron, avuto dall’ex calciatore Matteo Ferrari

Il ragazzino vive in Florida con lo sportivo 43enne: una scelta economica condivisa dalla madre

Aida Yespica è volata negli States dal suo Aron, a Miami riabbraccia il figlio che non vedeva dalla scorsa estate. La showgirl venezuelana trascorrerà finalmente il Natale col ragazzino 14enne: sarà il primo dopo 3 anni.

Aida Yespica a Miami riabbraccia il figlio: primo Natale insieme dopo 3 anni

L’ex gieffina vip ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi è raggiante accanto al bambino avuto dall’ex calciatore Matteo Ferrari. Aron vive in Florida col papà, una scelta economica condivisa dalla madre. A Nuovo la Yespica aveva spiegato: “Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro”.

Aida per lungo tempo non era riuscita a ottenere il visto per entrare negli Usa e non solo per colpa del Covid. A dicembre scorso sempre al settimanale aveva rivelato i problemi burocratici che l’affliggevano: “Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno”. Per fortuna così è stato e ora è libera di entrare negli Stati Uniti e stare col suo bambino che adora.

La showgirl 40enne è volata negli States da Aron, avuto dall’ex calciatore Matteo Ferrari

Matteo Ferrari inizialmente aveva chiesto l’affidamento esclusivo di Aron. “Il motivo? Mai saputo. Siamo andati in tribunale, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione ho per mio figlio. Mi considero un’ottima madre”, aveva sottolineato. Ora i due hanno raggiunto un accordo: la Yespica insieme ad Aron si gode un’ottima cena a base di sushi a casa. Le sue festività saranno emozionanti col ragazzino.