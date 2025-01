Jacqueline Luna Di Giacomo: dopo il parto, il suo riferimento è la mamma di Ultimo e non sua madre Heather Parisi, le sue parole

La 24enne, probabilmente tornata a Roma con la 'suocera' e il figlioletto, regala una dedica ad Anna Sanseverino

“La migliore nonna che ci sia”, scrive. La donna è stata con la coppia negli Usa per ben 2 mesi

E' che è stata fondamentale in questo periodo e lo sarà ancora. Jacqueline Luna Di Giacomo regala una dolce dedica ad Anna Sanseverino. Dopo il parto, sabato 30 novembre, il suo unico riferimento è la mamma del compagno, Ultimo, 28 anni, e non sua madre, Heather Parisi, con cui sembrerebbe continui a non avere alcun rapporto. La 24enne le sottolinea: “La migliore nonna che ci sia”.

Il rapporto della 24enne con la ‘suocera’ è splendido. La donna è volata negli States ed è stata accanto a Jacqueline e al figlio per ben 2 mesi a New York. Un sostegno per la Di Giacomo enorme e importantissimo, sia negli ultimi mesi della gravidanza che immediatamente dopo aver dato alla luce il piccolo Enea.

Jacqueline nelle Stories pubblica una foto in cui Anna è abbracciata a lei, che ha ancora un enorme pancione. La ragazza dovrebbe essere tornata pure lei nella Capitale, è quel che traspare dalle sue parole, dato che parla di jet leg. “Il fuso orario mi porta a rivedere le foto dei mesi passati. L'aiuto per una neo mamma è fondamentale, che sia famiglia o amici è oro averlo. E io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna. Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio. Spero di essere per Enea, la mamma favolosa che sei tu".

La Sanseverino a sua volta condivide su Instagram un suo scatto in cui guarda dall’appartamento dove tutti si erano trasferiti lo skyline di Manhattan. Tiene tra le sue braccia il nipotino. Svela: “Due mesi a New York: dal caldo estivo alla prima neve, tra corse quotidiane, amici ritrovati e mille cose da fare. E poi, la nascita del mio nipotino, un momento che ha superato ogni cosa. Tra i grattacieli e il caos della città, ho scoperto che la vera meraviglia è tutta in un suo sorriso. Nessuna foto di piazze o skyline, solo una: lui”. La Di Giacomo commenta: "La migliore nonna che ci sia".