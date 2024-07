Jannik Sinner paparazzato da 'Chi' durante la prima vacanza d'amore con la nuova fidanzata, la collega russa Anna Kalinskaya: guarda

Il tennista si è fermato alcuni giorni per recuperare in vista dei prossimi impegni

Non solo lavoro per Jannik Sinner, il numero 1 al mondo del tennis si è fermato per qualche giorno di vacanza in Sardegna. Eccolo paparazzato dal settimanale 'Chi' in Sardegna con la fidanzata Anna Kalinskaya. Quella con la collega è la prima vacanza d’amore.

Il 22enne si gode il tempo libero tra nuotate, coccole, risate e chiacchiere in attesa delle Olimpiadi di Parigi che si disputeranno tra il 27 luglio e il 4 agosto. Dopo i problemi a Wimbledon, i medici gli hanno consigliato il riposo. “Il mio team e i medici mi hanno consigliato di prendermi del tempo per riposare e recuperare” ha scritto sui social. Eccolo allora al mare sorridente per la sua prima vacanza di coppia con Anna. Dopo aver perso a Wimbledon contro Daniil Medvedev, il tennista è atterrato a Porto Cervo. Ha scelto di trascorrere qualche giorno nelle acque limpide del Sassarese, a Cala Granu. Prima di Jannik, la Kalinskaya è stata fidanzata con un altro tennista, Nick Kyrgios; mentre Sinner ha avuto una lunga storia con l'influencer Maria Braccini.