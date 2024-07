''Non è stata questa la causa della nostra separazione'': Joe Manganiello smentisce di aver lasciato Sofia Vergara perché lei non voleva figli con lui

L’attore ha fatto sapere in un’intervista che la versione data dalla sua ex non è corretta

L’attrice 52enne aveva dichiarato che lui, più giovane di 5 anni, voleva dei bambini

Lei invece, che ha un figlio già grande da un precedente matrimonio, non voleva altri figli

Joe Manganiello aveva detto a Sofia Vergara che non l'avrebbe "mai lasciata" anche se lei avesse deciso di non avere altri figli.

L'attore, che ha 47 anni, si è separato da Sofia, già mamma di Manolo, 32 anni, nato dal suo primo matrimonio con Joe Gonzalez, all'inizio di quest'anno, dopo quasi dieci anni di matrimonio.

Sebbene Sofia abbia dichiarato che il loro divorzio è stato causato dal desiderio di Joe di avere figli, cosa che lei non condivideva, Joe ha smentito questa versione durante una nuova intervista.

Joe Manganiello, 47 anni, e Sofia Vergara, 52, si sono lasciati quest'anno dopo 10 anni di matrimonio

Parlando con il magazine Men's Journal, ha dichiarato: “Non è assolutamente vero. Nel primo anno e mezzo abbiamo cercato di avere una famiglia. Ne abbiamo parlato approfonditamente fin dal primo mese della nostra relazione. Le dissi: ‘Se non vuoi altri figli, lo capisco. Dimmi solo la verità, così saprò cosa aspettarmi, e per me andrà bene’. Ma non era questa la sua intenzione. Le promisi che non l'avrei mai lasciata se non ci fossimo riusciti. E non l'ho fatto”.

“Non è stata questa la causa della nostra separazione. Semplicemente, due persone si sono allontanate, e a volte succede”, ha quindi aggiunto.

Lei aveva detto che la rottura era stata causata dal fatto che non voleva avere altri figli, mentre Joe voleva diventare padre

Sofia, che ha 52 anni, non molto tempo fa durante un’intervista aveva invece dichiarato che la sua intenzione di non diventare una “madre avanti con gli anni” aveva determianto la fine del rapporto con Manganiello.

Al quotidiano spagnolo El Pais aveva detto: “Il mio matrimonio è finito perché mio marito, più giovane di me, voleva avere figli e io non volevo essere una mamma avanti con gli anni”.

Adesso l'attore ha smentito la versione della ex

“Non penso sia giusto per il bambino. Rispetto chi lo fa, ma per me non andava bene”, aveva aggiunto.

“Ho avuto un figlio a 19 anni, ora ha 32 anni, e mi sento pronta a diventare nonna, non madre. Quindi, se troverò l'amore, dovrà avere già dei figli. Inoltre, sono in menopausa, è il corso naturale delle cose”, aveva concluso.