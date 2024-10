La 23enne con la 20enne ospiti del podcast ChiacchieraTina di Martina Rinelli

“Il mio grande sogno è di cantare al Coachella”, rivela la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi non ha alcun dubbio: “Più cresco e più diventa dura”. Parla delle difficolà dei ‘cognomi famosi’. E’ ospite con Jolanda Renga del podcast ChiacchieraTina di Martina Rinelli.

''Più cresco e più diventa dura'': Jasmine Carrisi parla delle difficoltà dei 'cognomi famosi' con Jolanda Renga

“Il cognome famoso? Io non ho realizzato fino a quando altri non mi hanno fatto rendere conto di averne uno che mi rendeva un po’ diversa dagli altri. Fino alle scuole elementari l’ho vissuta con molta serenità. Ho sempre pensato che non ci fosse alcun merito a nascere in una famiglia rispetto che a un altra. Quando poi le persone intorno a me hanno iniziato a trattarmi in modo diverso per il cognome, ho capito che per qualcuno aveva un significato. La mia famiglia è ‘normale’, anche se questa parola non mi piace tanto. Ci sono stai momenti in cui mi sono chiesta come sarebbe stato nascere in una famiglia diversa dalla mia... Ma sono molto orgogliosa dei miei genitori e spero di riuscire a realizzarmi. Mi auguro sempre che la mia realizzazione personale sia indipendente da quello che rappresentano i miei”, spiega la 20enne figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga.

Jasmine con papà Al Bano, che l'ha avuta da Loredana Lecciso

La figlia 23enne di Al Bano e Loredana Lecciso chiarisce: “Sono d’accordo, quando sei piccola non realizzi. Non ha pesato tanto per me dal punto di vista artistico, perché, volendo fare musica, è stato un trampolino di lancio, mi ha aiutato tanto. A livello personale, però, è dura. Più cresco e più diventa dura. Ti fai tante domande sulle persone che hai intorno, sul tuo valore personale”.

Jolanda con papà Francesco, la mamma è Ambra Angiolini

Mentre Jolanda non è mai stata prevenuta nei confronti delle persone, accettando le nuove conoscenze senza grandi diffidenze e la paura che chi si avvicinasse fosse attratto proprio dal suo cognome, per Jasmine è stato diverso. “Ho super sfiducia nei confronti del mondo. Fino a qualche anno fa ero ingenua, non capivo cosa le persone potevano trarre dal mio cognome. Negli ultimi anni molto meno fiducia, invece, nei confronti della gente. Tendo ad allontanare subito appena vedo atteggiamenti strani”, ammette. Il suo grande sogno è cantare al Coachella ed esprimersi nella musica. Jolanda vuole scrivere, ma non solo: è innamorata della radio.