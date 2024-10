L'ex Pupa Nora Amile accusa Federico Fashion Style di averle distrutto i capelli, il caso finisce a 'Striscia': la replica del parrucchiere

La 44enne: “Me li ha decolorati talmente tanto che quando sono uscita da là erano crespi…”

Il parrucchiere 35enne: “Cercano visibilità. Lei è una povera sfigata, non se la incu** nessuno”

Parrucchiere dei vip, volto tv, finisce nel mirino di Striscia la Notizia per alcune clienti insoddisfatte, tra queste l’ex Pupa Nora Amile. La 44enne accusa Federico Fashion Style di avere distrutto i capelli, in caso crea clamore mediatico. Rajae Bezzaz, che si occupa del servizio, raggiunge il 35enne nel suo negozio, per concedergli una giusta replica.

La Amile ai microfono dell’inviata del tg satirico racconta: “Mi ha fatto la cheratina dicendo che andavo a togliere il crespo e che i capelli si sarebbero allungati. Me li ha decolorati talmente tanto che quando sono uscita di lì erano talmente crespi e bianchi… Quando io poi sono arrivata a casa e mi sono svegliata i capelli erano più corti. Vado in negozio, Federico non c’è c’è Giorgio, il suo assistente. Dopo avermi insultata, ha preso le mie cose e voleva sbatterle in strada. Lui mi ha buttato per terra e mi ha dato un calcio sull’anca”.

Nora, per avvalorare la sua versione, nelle storie social mette alcuni video vecchi riguardanti la questione capelli: nei filmati lei piange disperata, sia per la chioma rovinata che per l’aggressione dell’assistente dell’hair stylist.

Rajae per fare chiarezza sulla vicenda, va nel salone di Federico. Gli riporta le lamentele di alcune clienti tra cui Nora. Lauri è infastidito. L’inviata fa anche riferimento al suo assistente e al trattamento che avrebbe ricevuto la Amile dal ragazzo. ”Io non c’ero, ero a fare un set, pensa un po’!”, replica lui. Alla Bezzaz viene chiesto di uscire, lei però lo aspetta fuori. Il parrucchiere quando la vede esclama: “Dai, ho il treno, sai che me frega a me di Nora Amile. Ma chi è? Ha un follower… Ha più follower mia figlia”. Sulla presunta aggressione della donna comenta: “Se uno fosse aggredito, scatterebbe una denuncia di quelle importanti”. “Lei ha denunciato”, sottolinea Rajae. “Lei può fare quello che le pare, Giorgio farà la sua controdenuncia”, le precisa Federico.

Federico Fashion Style è convinto che queste accuse nei suoi confronti arrivano da persone in cerca di visibilità. Poi precisa: “Nora Amile, oltre ad aver fatto La Pupa e il Secchione che io ancora non ero nato, è una povera sfigata, non se la incu** nessuno”. E va via. Striscia non si arrende, andrà avanti per scoprire di più.