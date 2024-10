''Non sono milionaria'': a 'Ballando' scoppia la querelle tra Sonia Bruganelli e Fabio Canino, c’è il secondo round con la Lucarelli

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha dichiarato di ‘non essere milionaria’ in diretta tv

A incalzarla è stato il giudice di ‘Ballando con le Stelle’ Fabio Canino

Milionaria o no? Sonia Bruganelli ha affermato di non esserlo durante l’ultima diretta di ‘Ballando con le Stelle’.

La querelle è andata in scena tra l’ex moglie di Paolo Bonolis - che nel corso della sua carriera ha incassato assegni a tanti zeri con le azienda con cui ha collaborato - e Fabio Canino, giudice dello show.

Quest’ultimo si stava infatti chiedendo per quale motivo la 50enne romana avesse deciso di mettersi in gioco nel talent di Rai1, scartando l’ipotesi che avesse bisogno di denaro visto che è “milionaria”.

Selvaggia Lucarelli, 50 anni, e Sonia Bruganelli, 50, hanno avuto un 'secondo round' nella puntata di ieri, sabato 12 ottobre

Lei però lo ha stoppato subito e ha replicato: “Non sono milionaria”.

Canino non è apparso convinto della risposta e ha incalzato: “Beh una che fa le foto con aerei privati, con le borse… tanto povera non è”.

Il riferimento è al lussuoso stile di vita mostrato sui social da Sonia, che spesso e volentieri va in vacanza in jet privato e ama particolarmente gli accessori di lusso dei brand di moda più famosi del mondo. Per questo motivo frequenta spesso boutique esclusive del centro di Roma e non solo.

L'ex moglie di Bonolis è uno dei personaggi più in vista dell'edizione in corso del talent

La Bruganelli, che quest’anno ha annunciato la separazione da Bonolis, ha quindi detto di aver accettato l’offerta della Carlucci per mettersi in gioco.

“Sono qui per ballare, perché è un periodo della mia vita in cui mi piace anche l’idea di provare a vedere che cosa riesco a fare”, ha spiegato.

Durante la puntata è andato in scena anche il secondo round tra Sonia e Selvaggia Lucarelli, altro giudice dello show.

Sonia ama mostrare sui social la parte della sua vita più leggera, spesso facendo entrare i suoi follower nel mondo di lussi e mondanità

Le due avevano avuto un alterco la scorsa settimana, con strascichi anche nei giorni successivi tra social e interviste tv. Stavolta è stato di nuovo scontro.

Sonia ha ribadito di aver accusato la Lucarelli di averle mancato di rispetto con i suoi giudizi perché “come mamma” si era sentita in difficoltà nei confronti della figlia che la guardava da casa.

La Lucarelli ha quindi proseguito: “Cioè nell’insultare tutti al Grande Fratello non ti senti in difficoltà, nel ballare un po’ così ti senti in difficoltà? Abbi pazienza Sonia”.

“Non mi interessa la lite, ti dico che ti vedo tanto confusa. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento di fondo. Non lo dico a chiunque che è una donna di grande personalità”, ha aggiunto.

“Ho la sensazione che adegui il tuo personaggio e quello che fai qua dentro in base a quello che pensi ti convenga fare in quel momento. Prova a dimenticarti del pubblico”, ha continuato.

“Non ti conviene che si parli solo di ballo, perché altrimenti sei tra gli ultimi della lista. Ti puoi giocare la carta della personalità”, ha chiosato.