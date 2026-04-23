Da qualche mese la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è legata al ragazzo 23enne

La 24enne a La Volta Buona mostra tutto il suo entusiasmo per la relazione: “Sono felice”

Non pensava che nel 2026 potesse ancora accadere. Jasmine Carrisi in tv parla dei commenti razzistii ricevuti per il fidanzato di origine marocchina. “Ci sono rimasta malissimo”, confessa a Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona su Rai1. E’ rimasta spiazzata dall’acredine mostrata da alcuni.

''Ci sono rimasta malissimo'': Jasmine Carrisi in tv parla dei commenti razzisti ricevuti per il fidanzato di origine marocchina

La 23enne, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, da qualche mese è legata ad Haitam, stylist milanese 23enne. Su TikTok è uscita allo scoperto insieme a lui. Non tutti sono stati felici della sua scelta, molti le hanno scritto commenti sgradevoli e pure qualche insulto. "Ci sono rimasta malissimo, ho ricevuto commenti pessimi, non mi aspettavo una reazione simile”, confessa Jasmine.

Lei ormai vive e studia nel capoluogo lombardo, i genitori la lasciano libera di fare le sue scelte. “Ormai sono grandi, si fidano”. Lei non nasconde la gioia del momento: "Sono felice!". Mamma Loredana, intervistata da Oggi, sul nuovo fidanzato della figlia dice: “A essere sincera non l’ho ancora incontrato di persona. L’ha conosciuto mia sorella Amanda e mi ha detto che è un bravo ragazzo, gentile e premuroso. Io come madre non posso che essere felice del sapere che mia figlia sia serena accanto a lui”.

Da qualche mese la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è legata al ragazzo 23enne, Haitam

La 53enne, quando le si chiede se sogni per la primogenita un futuro nel mondo dello spettacolo, precisa: “Ha ereditato dal padre la voce e l'amore per la musica. Ora ha come priorità quella di terminare gli studi in Digital Marketing. Poi sceglierà liberamente la sua strada. La cultura è la base per poter operare scelte consapevoli e ben calibrate”.