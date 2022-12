Jody, figlio 28enne di Claudio Cecchetto, sarà inviato a Sanremo 2023: ''Non ho la pappa pronta''

Rapper e deejay, è un teen idol italiano: nome d’arte JDC

Jody Cecchetto, figlio 28enne di Claudio Cecchetto, 70 anni, e Mapi Danna, 54, genitori anche di Leonardo, 22 anni, rapper e deejay, teen idol italiano, nome d'arte JDC, sarà inviato al prossimo Sanremo 2023. Il ragazzo, attore di “Non uccidere”, presentatore di Ready Music Play e speaker di RTL 102,5 e Radio Zeta, a Novella 2000 confessa: “E’ l’evento che aspetto di più: ho sempre sognato Sanremo”. Ma aggiunge: “Mai avuto la pappa pronta nel lavoro”.

Figlio d’arte, Jody sarà inviato a Prima Festival, condotto da Andrea Delogu, insieme a Gli Autogol. “E’ tutto avvenuto velocemente, due settimane fa il mio editore, Lorenzo Suraci, mi ha avvisato che Amadeus l’aveva contattato perché mi voleva. Non ci ho dovuto nemmeno pensare, ero entusiasta”, racconta.

“Sono gasatissimo”, confida Cecchetto junior. E rivela: “I miei genitori credono moltissimo in me, mia mamma si è emozionata e mio papà è orgoglioso che le soddisfazioni arrivino. Non ho mai avuto la pappa pronta nel lavoro, mi sono guadagnato le cose passo dopo passo senza aiuti, com’è stato per il mio papà. Da lui ho imparato molto, soprattutto chiacchierandoci a cena”.

In futuro Jody vuole continuare come conduttore e intrattenitore: “Il percorso che mi piacerebbe è quello di Alessandro Cattelan, ovviamente con il mio linguaggio e la mia storia”. Dopo la rottura con Valeria Vedovatti, conosciuta nel mondo dei social, Cecchetto ha una nuova fidanzata da circa un mese, ma, dato che anche lei è famosa tra i ragazzi, ancora non esce allo scoperto con lei.