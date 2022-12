Sophie Codegoni incinta e Alessandro Basciano sul red carpet, i futuri genitori non contengono la gioia: foto

L’ex tronista 21enne e l’ex corteggiatore 33enne innamorati e felici a Roma

Gli ex gieffini vip, insieme da un anno, avranno una bambina, si chiamerà Celine Nicole

Sophie Codegoni, incinta di quasi cinque mesi, e Alessandro Basciano si regalano a Roma il primo evento mondano da genitori. I due sfilano innamorati e felici, tra baci a favore di obiettivo e gesti che rivelano la grande intimità, sul red carpet della prima di “Avatar - La via dell’acqua", al The Space Cinema Moderno.

L’ex tronista di Uomini e Donne 21enne sorride entusiasta, anche il fidanzato 33enne, ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi, è al settimo cielo. A maggio i due avranno una bambina, si chiamerà Celine Nicole.

La Codegoni ha ancora un pancino appena accennato. Sul social nei giorni scorsi ha rivelato: “Devo dire che puntina (così lei e Alessandro chiamano la bambina, ndr.) è stata davvero un angelo. In 5 mesi mai avuto una nausea o malessere fisico. I primi 3 mesi però ero sempre super nervosa, permalosa e molto gelosa. E poi avevo sempre tanta fame, mangiavo anche quando ero sazia, non riuscivo a smettere. Invece ora sto iniziando a soffrire tanto la macchina e un po' di dolorini fastidiosi zona vescica (secondo me sta puntando i piedini)”.

Insieme da un anno, Sophie e Alessandro, anche con la cicogna in arrivo, continueranno con le loro carriere, senza prendersi alcuna pausa. "Non credo che lavoro e famiglia si escludano - ha spiegato lei in una storia su Instagram - Non ho mai visto il fatto di diventare mamma come un limite per realizzare i miei obiettivi o un blocco per il mio lavoro, infatti mi sto impegnando tanto in questo periodo. E in questi mesi mi dedicherò, visto che sarò anche più stanca, ad altri progetti visto che ho finito di registrare. Poi prenderò lezioni di recitazione e mi preparerò per settembre. Ci saranno tanti sacrifici, avremo uno stile di vita diverso, ma non ho mai valutato la possibilità di stoppare o rallentare la mia carriera”.