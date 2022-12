E’ morto a soli 40 anni il dj e storica spalla del ‘The Ellen DeGeneres Show’ Stephen ‘tWitch’ Boss: la causa

A dare la tragica notizia è stata sua moglie, e madre dei suoi figli, Allison Holker

Subito è arrivato anche il messaggio di cordoglio della stessa Ellen

E’ morto a soli 40 anni Stephen ‘tWitch’ Boss. L’uomo era noto come dj e storica spalla di Ellen DeGeneres nel programma televisivo ‘The Ellen DeGeneres Show’. Chi ha visto il programma anche solo una volta sa come il sorriso di Stephen illuminasse tutto e portasse enorme allegria. La notizia ha lasciato di stucco i tanti fan che aveva nel mondo. La causa del decesso sembra essere stato un suicidio.

Stephen ‘tWitch’ Boss è morto a 40 anni: qui insieme a Ellen DeGeneres, 64

A dare la notizia attraverso People è stata la moglie di Stephen, Allison Holker, madre dei tre figli (il più piccolo ha soli 3 anni) del volto tv. Ha fatto sapere: "È con il cuore a pezzi che devo condividere la notizia che mio marito Stephen ci ha lasciato. Stephen illuminava ogni stanza in cui entrava. Apprezzava soprattutto la famiglia, gli amici e la comunità, fare le cose con amore era tutto per lui. Era la spina dorsale della nostra famiglia, il miglior marito e padre, e un'ispirazione per i suoi fan”.

"Dire che ha lasciato un'eredità sarebbe un eufemismo, e il suo impatto positivo continuerà a farsi sentire. Sono certa che non passerà giorno in cui non onoreremo la sua memoria. Chiediamo privacy in questo momento difficile per me e soprattutto per i nostri tre figli. Stephen, ti vogliamo bene, ci manchi, e terrò sempre l'ultimo ballo per te”, ha poi aggiunto.

Stephen insieme alla moglie Allison Holker, 34 anni, e i loro tre figli Weslie, 14 anni, Maddox, 6, e Zaia, 3

L’uomo è stato trovato senza vita in un hotel di Los Angeles martedì 13 dicembre. La moglie aveva chiamato la polizia preoccupata perché Stephen era uscito di casa senza la sua auto, cosa che era molto strana. Poi da un albergo della città sono state contattate le forze dell’ordine in seguito al rumore di spari di arma da fuoco. Ed è così che è stato ritrovato il corpo di Boss, con ferite mortali che sembrano essere state autoinflitte.

Non è tardato ad arrivare il messaggio di cordoglio della stessa Ellen. Su Instagram la famosissima conduttrice ha scritto: “Ho il cuore spezzato. tWitch era puro amore e luce. Era la mia famiglia e lo amavo con tutto il cuore. Mi mancherà. Per favore, mandate il vostro amore e il vostro sostegno ad Allison e ai suoi bellissimi figli: Weslie, Maddox e Zaia”.