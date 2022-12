Maschietto o femminuccia? Luca Argentero e Cristina Marino svelano il genere del secondo figlio in arrivo

L’attore 44enne e la moglie 31enne in primavera aspettano la cicogna

Sono già genitori di Nina Speranza, due anni e mezzo

Luca Argentero e Cristina Marino si prendono insieme la cover di Grazia, appassionati e felici più che mai. Al settimanale i due, già genitori di Nina Speranza, due anni e mezzo, svelano il genere del loro secondo figlio in arrivo, finalmente rivelano se sarà un maschietto o una femminuccia.

L’imprenditrice, attrice e modella 31enne mostra fiera il suo pancione. La cicogna arriverà in primavera, non come si era vociferato, tra fine gennaio e i primi di febbraio. E’ proprio lei a svelare il sesso del bebè. “E’ ufficiale: sarà maschio”, confessa.

“E’ ufficiale: sarà maschio. La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: ‘A papi tanto, a mami poco, poco’. E’ una bambina con un’identità già forte”, fa sapere la Marino emozionata.

Innamorati, hanno molta stima l’uno per l’altra. “La sua vitalità è una benedizione per la mia vita: incontrarla è stata la cosa migliore che mi sia mai successa. E mi stimola a dare il meglio di me stesso. Ma quando si arrabbia la sua energia incontenibile diventa il tallone d’Achille”, dice Luca della moglie.

Cristina, quando deve descrivere Luca con un solo aggettivo, sottolinea: “Buono. Ha un’anima antica: si prende cura delle persone che lo circondano. Fa di tutto per farle sentire amate con piccoli gesti, da apparecchiare la tavola a portare un fiore”. Argentero invece definisce la Marino “potente” e spiega: “Come sognava lei da piccola. Una potenza che si esercita non tanto nella società, ma nella vita quotidiana. Quando entra in una stanza, percepisci la sua energia in tutto quello che fa: nell’essere madre, imprenditrice, artista. E illumina tutto quello che ha intorno, anche me”.

Per la coppia è difficile stare lontani per impegni di lavoro, Cristina confida: “Io reggo al massimo una settimana. Vado in crisi, quando Luca non c’è. Se è via passiamo le serate al telefono per discutere delle decisioni da prendere. Credo che la nostra forza sia nella diversità: io sono molto di pancia, lui più di testa. Ci svegliamo sempre felici ed è un grande regalo”.