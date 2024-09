La 42enne brasiliana e il 54enne, sposati dal 2017, lo svelano a La Volta Buona

I due sono genitori di due bambini: Lua Sophie, 13 anni, e Sol Gabriel, 8

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si accomodano nel salotto tv di Caterina Balivo. A La Volta Buona partecipano divertiti al nuovo gioco del programma: devono rispondere con le palette in dotazione alle domande della conduttrice con “Almeno una volta” o “Neanche una volta”. La presentatrice gli domanda se si siano fatti degli scherzi significativi e così i due raccontano il particolare inizio della loro relazione. “I primi due mesi abbiamo dormito senza consumare", confidano.

''I primi due mesi abbiamo dormito insieme senza consumare'': Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa raccontano il particolare inizio della loro relazione

La 42enne brasiliana e il 54enne, sposati dal 2017, genitori di Lua Sophie, 13 anni, e Sol Gabriel, 8, si sono conosciuti nel 2008 in un locale. Edoardo svela: “Io le ho fatto uno scherzo terribile che è andato anche in tv (a Scherzi a parte, ndr) e che è durato 6 giorni, anche se poi in onda era 6-7 minuti. Alla fine ho detto agli autori o lo finiamo o glielo dico, perché io sto divorziando… Era con una ragazza che in palestra faceva tutta la carina”.

“Sono rimasta arrabbiata per un po’ - confida Juliana - Il mio forse, però, è stato ancora peggio. Eravamo fidanzati da qualche mese, non erano successe delle cose… Dormivamo sempre insieme, ma non avevamo consumato…”.

La 42enne brasiliana e il 54enne, sposati dal 2017, lo svelano a La Volta Buona

“Ma non solo, lei in quel periodo aveva fatto l’operazione per ridurre il seno”, replica Stoppa. “Ma non ha funzionato, l’ho già fatta diverse volte, ma continua a crescere”, gli fa eco la moglie. “Lei è l’unica che si incavola perché le cresce il seno… - prosegue Edo - Comunque aveva fatto questa operazione quindi sopra non si poteva toccare perché le faceva male dappertutto. Poi era molto pudica quindi sotto non ho neanche visto, non se ne parlava neanche. Dopo 2 mesi che eravamo assieme a un certo punto una sera si lascia molto andare e io dico: ‘E vai!’”.

I due sono genitori di due bambini: Lua Sophie, 13 anni, e Sol Gabriel, 8

Juliana confessa così la terribile burla: “Però io sono super simpatica e allora mi sono fermata. ‘Prima ti devo dire una cosa’, ho detto. E lui: ‘Sì dimmi’. E io: ‘Prima mi chiamavo Roberto’”. Tutti ridono di gusto, compresa la Balivo. Edoardo aggiunge: “Sono rimasto traumatizzato una settimana… Poi si lamenta che ci ho messo 10 anni a sposarla! Ho verificato che fosse davvero Juliana...”.