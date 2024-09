''Chemioterapia finita, è stato spaventoso, ora voglio rimanere libera dal cancro'': Kate Middleton rompe il silenzio dopo mesi e spiega come sta

La reale 42enne ha concluso il ciclo di chemioterapia iniziato dopo l’intervento di gennaio

A inizio anno le era stato trovato e rimosso un tumore durante un’operazione chirurgica

Con l’estate al termine ha voluto aggiornare sulla situazione condividendo un video con i cari

Kate Middleton ha rotto il silenzio dopo mesi e ha fatto sapere di essere attualmente “libera dal cancro”, anche se il suo percorso di recupero non è finito.

La principessa 42enne, moglie del Principe William, ha condiviso un video della sua estate in famiglia sul social e ha spiegato che la chemioterapia è arrivata a conclusione.

Kate Middleton, 42 anni, con il marito William, 42, nella clip condivisa per rivelare di aver finito la chemioterapia e di essere 'cancer-free'

Lo scorso gennaio era stata infatti operata in una clinica a Londra e le era stato trovato un tumore in una zona del corpo non meglio identificata - ma si ritiene fosse legato all’apparto digerente. Aveva così iniziato i trattamenti.

“Con l'estate che volge al termine, non posso dirvi che sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico”, ha scritto nel post nella serata di lunedì 9 settembre.

La coppia teneramente abbracciata

“Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita, come la conosci, può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute”, ha aggiunto.

“Il percorso del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per coloro che ti sono più vicini”, ha continuato.

William dà un bacio a Kate

“Con umiltà, ti porta anche a confrontarti con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima, e con ciò arriva una nuova prospettiva su tutto”, ha sottolineato la mamma di George, 11 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6, che compaiono praticamente durante tutta la clip.

“Questo tempo ci ha ricordato a me e a William soprattutto di riflettere e essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che tanti di noi spesso danno per scontate. Amare ed essere amati”, ha spiegato.

I Principi di Galles con i figli George, 11 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6

Ora farà di tutto per cercare di non ammalarsi di nuovo e non avere una recidiva: “Fare ciò che posso per rimanere cancer-free è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene”.

Vorrebbe tornare a presenziare a qualche impegno pubblico appena riuscirà: “Nonostante ciò, non vedo l'ora di tornare al lavoro e di partecipare a qualche altro impegno pubblico nei prossimi mesi, quando sarò in grado di farlo”.

“Nonostante tutto ciò che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita”, ha chiosato.