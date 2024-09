Stefano De Martino accoglie Santiago che torna da scuola con il bus: nonostante gli impegni Rai a Roma, torna a Milano per il figlio

Il conduttore 34enne per il figlio di 11 anni trova sempre il tempo

Stefano De Martino non mette mai al secondo posto il suo piccolo uomo. Nonostante gli impegni Rai a Roma, torna a Milano per il figlio. Il conduttore 34enne accoglie Santiago che torna da scuola con il bus: è sorridente, sereno, felice di stare accanto all’11enne.

Dal 2 settembre l’ex ballerino di Amici è al timone di Affari Tuoi al posto di Amadeus, che ha traslocato su Nove. Gli ascolti lo premiano. La sua prima settimana si è conclusa con una media del 24% e ben 4.293.250 telespettatori. Certo, i nostalgici del suo predecessore 62enne non mancano, ma il napoletano se la sta cavando egregiamente. Non è facile subentrare in un programma avviato, immancabili i paragoni. Stefano, però, pian, piano ci sta prendendo la mano e si sentirà sempre più a suo agio nel quiz show.

De Martino è contento, come ha più volte detto, gli piace mettersi alla prova. Gli impegni sono tanti, ma il tempo per Santiago, il figlio avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez, lo trova sempre. “Nessuno ti insegna a essere padre. Io avevo 23 anni e l'ho imparato strada facendo. Non mi vergogno a dire che davanti al sorriso di mio figlio mi sciolgo come neve al sole”, ha detto in passato. Ed è ancora così: lo sarà sempre. Affari Tuoi va in onda va in onda dallo storico Teatro delle Vittorie in via Col di Lana nella Capitale. Lui pur di esserci con Santi fa la spola con Milano, dove ora vive.