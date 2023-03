Laura Freddi parla dell’ex Bonolis e di sua moglie: ''Sonia Bruganelli mi detestava? Forse perché aveva…''

La showgirl è tornata a raccontare del rapporto con il conduttore

Oggi è amica di Sonia Bruganelli, ma per un periodo non ha goduto delle sue simpatie

Laura Freddi e Sonia Bruganelli oggi sono amiche. La prima è stata per alcuni anni legata sentimentalmente a Paolo Bonolis, che oggi è invece il marito della seconda. Inizialmente però, ha ammesso la 50enne romana, Sonia non l’aveva particolarmente in simpatia, anzi. Pensa di sapere il motivo.

Laura Freddi, 50 anni, ha parlato dell'ex Paolo Bonolis e di sua moglie Sonia Bruganelli

Raccontando a ‘Il Corriere della Sera’ della relazione avuta con Bonolis, 61 anni, Laura ha detto: “Paolo è stata la persona più importante tra i miei affetti, ero molto giovane allora e lui già sposato e padre. Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura. Mi faceva guardare anche tre film al giorno, mi leggeva i libri, era un fiume in piena”.

“Viaggiavamo molto. Anche se con Sonia, sua moglie — ormai siamo diventate amiche, tanto che quando si è assentata per due puntate dal Gf Vip ha voluto me come opinionista al suo posto ed è stato un grande gesto — abbiamo scoperto che ci ha portato in vacanza negli stessi posti: Polinesia, New York, oggi ci ridiamo”, ha aggiunto.

Laura con Sonia, 48 anni, nel programma 'Oggi è un altro giorno', di cui la prima è volto fisso

A volte Laura e Sonia, 48 anni, fanno simpaticamente “comunella” contro Paolo: “Alla presentazione del suo libro Notte Fonda, lo scorso novembre, c’ero anch’io. Ho voluto che la dedica me la scrivesse Sonia. E siccome a un certo punto nel racconto Paolo parlava di una giapponese che né io né lei avevamo mai sentito nominare, lo abbiamo messo in mezzo, con una scherzosa scena di gelosia stereo: ‘E adesso chi sarebbe questa? Parla, confessa’”.

Quando il giornalista le ha fatto notare che per molto tempo la Bruganelli l’ha “detestata”, Laura ha commentato: “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio. Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano”.

Laura con l'ex compagno Paolo Bonolis, 61 anni

La Freddi, che oggi ha finalmente coronato il suo sogno di maternità, ha ammesso che c’erano degli aspetti di Bonolis che non le piacevano molto. “Guidava macchine tremende, tipo una vecchia Escort blu metallizzato con uno specchietto bianco rimediato allo sfascio, un accrocco, mi vergognavo ad andarci in giro. Paolo invece non ci faceva caso. Orologi, auto, vestiti, era spartano, parsimonioso. Una volta, ospite dei miei genitori, ad Acilia, voleva una sigaretta, in casa non ce n’erano; perciò fece il giro di tutto il palazzo, porta a porta, per farsene offrire una. In accappatoio e ciabatte. Regali? Si. Ricordo un tremendo set di valige gialle”, ha affermato.

Laura ha infine parlato dei problemi economici avuti qualche anno fa, quando era rimasta praticamente al verde per via di una causa: “Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste. Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando”. “Con le cartoline verdi degli avvisi di pignoramento avrei potuto farci un albero di Natale. Mi sono risollevata con il cachet del Grande Fratello Vip, una mano santa”, ha concluso.