'Non ero la donna che immaginava di sposare': Manila Nazzaro in lacrime parla della rottura con Lorenzo Amoruso

L'ex Miss Italia per la prima volta parla della fine della relazione con il compagno

In quesi mesi ha dovuto affrontare anche un grave problema di salute

Manila Nazzaro, 45 anni, conferma la rottura con Lorenzo Amoruso con cui doveva convolare a nozze. Ospite del salotto di Verissimo ha spiegato perchè dopo Capodanno è arrivato il crack con l’ex calciatore 51enne. ‘’Probabilmente non ero la donna che lui immaginava di sposare’’ ha rivelato.

In la lacrime nel salotto di Verissimo Manila Nazzaro conferma la rottura con Lorenzo Amoruso

L’ex Miss Italia, madre di Nicolas e Francesco Pio, avuti dal matrimonio con Francesco Cozza, aveva ricevuto l’anello di fidanzamento da Amoruso. ’’Sono stati 6 anni importantissimi, che mi hanno fatto ricredere nell’amore e nell’idea di una famiglia unita. Voglio che i fatti recenti non rovinino i ricordi belli. Dopo mesi di discussioni, anche per motivi futili, mi sono guardata accanto e non c’era più nessuno. Non mi sono trovata più allineata con Lorenzo. Non c’era più una progettualità ad unirci, dalla semplice passeggiata fino al grande progetto delle nozze. Un mio grande desiderio, che non è stato mai raccolto, ascoltato perché non era nelle sue corde, nei suoi desideri. Probabilmente non ero la donna che lui immaginava di sposare, non ho idea perché ad un certo punto ho smesso di farmi domande. L’amore non basta, ma ci sono certi sentimenti, a cui io dò più importanza come la stima, l’orgoglio, che io non avvertivo più da parte sua. Non avvertivo più l’orgoglio da parte sua di avermi accanto come donna e la stima, la dolcezza che ci avevano unito all’inizio.''

L'ex Miss Italia ha sofferto soprattutto per il mancato matrimonio

Un momento doloroso per Manila: ''Io ho preso consapevolezza e ho affrontato la situazione, ma da parte sua non c’è stata collaborazione. Io sono stanca di combattere da sola, si vibra in due, se io sono in affanno non devo chiedere aiuto, altrimenti non lo voglio più. E’ probabile che il rapporto si sia esaurito, io faccio fatica a immaginarmi una storia d’amore, ma ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa è finito, è troppo comodo fare finta che le cose vadano bene. Per essere felici bisogna avere coraggio, la delusione porta lacrime. Io sono stata male perché ho capito che tutto quello che ho immaginato con Lorenzo non si sarebbe avverato. Eravamo due estranei in casa e ho lottato per la libertà di essere felice. Non ho più accettato parole e modi dovuti ad un nervosismo che scaturiva da un mio allontanamento’’.

Nel frattempo ha dovuto affrontare anche un problema di salute importante

La Nazzaro quindi ha ha deciso di lasciare la casa dove viveva con Amoruso: '’Io ho chiesto a Lorenzo di darmi il tempo di sistemare un pochino di cose per tornare a casa mia, lui è stato carino, ma non ha capito quanto fossi in difficoltà, ma comunque decisa dei miei passi. Ho cercato di proteggere i miei figli, ma anche loro sono confusi. Lui ha provato a ricucire, ma non è il momento e non è giusto per nessuno dei due. Io sono concreta e quando metto un punto vuol dire che non torno indietro. La cosa che mi fa più male è quella di dover ricominciare, ma non ho voluto ignorare i segnali della vita. L’amore è vibrare insieme, quando qualcosa si rompe le persone non riescono a tornare come prima. Io sto bene da sola perchè ho i miei figli, un uomo non mi deve completare, mi deve illuminare’’.

Nel frattempo l'ex Miss Italia ha dovuto affrontare anche un problema di salute: ‘’In seguito ad una mammografia ho scoperto di aver avuto una rottura di una protesi al seno, il silicone è andato in giro e sono stata operata d’urgenza perché è molto pericoloso. Ho subito 6 ore di intervento e sono stata 20 giorni a letto. La mia famiglia e lei mie amiche mi hanno sostenuta’’.