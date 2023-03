''Lo trovarono nel parco di Monza'': Morgan rivela perché suo padre si è tolto la vita

Il cantautore 50enne ricorda quel terribile episodio della sua vita

Lui aveva solo 15 anni, sua sorella ne aveva 16: fu un durissimo colpo

Morgan ha rivelato il motivo per cui suo padre si tolse la vita. Il cantautore 50enne ha raccontato a ‘Il Corriere della Sera’ che il genitore, che si chiamava Mario, fu ritrovato ormai deceduto nel parco di Monza. Aveva inoltre in tasca un bigliettino che raccontava più di ogni altra cosa quanto grande fosse l’amore per il figlio.

Morgan, 50 anni, ha raccontato della morte del padre, che si tolse la vita nel Parco di Monza quando lui era adolescente

Quando durante l’intervista rilasciata al quotidiano gli è stato domandato che lavoro facesse suo padre, Morgan ha risposto: “Il falegname. Il mio Geppetto. Era incapace di calcolo, di furbizia. Non sapeva gestire gli affari. Si indebitò. Ma non ebbe il coraggio di rivelarci la sua difficoltà, di dirci: ragazzi, io non ce la faccio. Così si è tolto la vita”.

“Lui aveva 46 anni, io 15, mia sorella Roberta 16. Tutti i giorni la portavo a scuola sulla canna della bicicletta: due chilometri, da casa al liceo Zucchi di Monza. Quella mattina papà si avvicinò alla finestra e ci fece ciao con la mano. Non era sua abitudine, e la cosa mi colpì. Lo trovarono nel parco di Monza. In tasca aveva il biglietto di un negozio di strumenti musicali: era andato a informarsi sul costo di una batteria Korg per me”, ha aggiunto. Il prezzo era davvero alto, “quattrocentomila lire”: “Non le aveva, ma sognava di farmi una sorpresa”.

Il cantautore è stato segnato in maniera profonda da quel tragico lutto

Ovviamente la morte del genitore ha rappresentato uno spartiacque nella vita di Morgan. “È una storia che mi ha molto segnato. Ma dovevamo fare i conti con la vita che continuava. Servivano soldi per pagare il mutuo della casa. Nostra madre era una maestra baby-pensionata; tirò fuori la sua forza, ricominciò a lavorare, vendeva vestiti in giro per l’Italia. Mia sorella andò a fare la cameriera, e ha preso tre lauree. Io andai a suonare nei pianobar, e sono diventato quello che conoscete”, ha concluso.