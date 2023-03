Elisabetta Gregoraci organizza una super festa per i 13 anni del figlio Nathan Falco Briatore: le foto

Il figlio della showgirl e di Flavio Briatore ha compiuto 13 anni il 18 marzo

Elisabetta Gregoraci ama sorprendere i suoi cari e in occasione de compleanno del figlio Nathan Falco Briatore ha organizzato un party casalingo con i fiocchi a Monte Carlo. Il suo grande amore ha compiuto 13 anni: classe 2010, è l'unico figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Ecco allora che il festeggiato è stato sorpreso con palloncini, coriandoli colorati, dolci e una torta gigante. Elisabetta ha invitato anche gli amici del figlio.

Festa a sorpresa casalinga per Nathan Falco Briatore che ha compiuto 13 anni

Ecco la Gregoraci che su Instagram mostra le immagini della festa e sfoggia un look black&white. Ai pantaloni neri e aderenti a vita alta ha abbinato una camicia bianca crop, con ombelico e addominali in vista, frutto dei suoi allenamenti costanti. Dopo il party a casa non poteva mancare una seconda festa in grande stile. Il party per i 13 anni del figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si è svolto in un locale che ai tre è particolarmente caro: il Twiga di Montecarlo. Il disco-club d'élite è stato fondato proprio dall'imprenditore, proprietario anche di altre discoteche e ristoranti, dove la famiglia è solita riunirsi nelle grandi occasioni. Papà Flavio è apparso sorridente in consolle.

Elisabetta Gregoraci ha sorpreso il figlio

Anche papà Flavio ha partecipato ai festeggiamenti

Dopo la festa casa la serata è proseguita al Twiga di Monte Carlo

L'imprenditore e la Gregoraci sono stati sposati dal 2008 al 2017, ma dopo la separazione sono sempre rimasti in rapporti amichevoli.