Da Paolo Carta ha avuto Paola, 13 anni: lui era già padre di Jader, Jacopo e Holden, 31, 30, e 26 anni

La cantante 51enne e il musicista 61enne vivono con tutti loro sotto lo stesso tetto a Roma

E’ fiera di quel che ha costruito nel tempo a livello personale: il suo privato l’appaga. Laura Pausini a Grazia parla della sua famiglia allargata coi tre figli del marito, la figlia avuta da lui. La cantante da Paolo Carta ha avuto Paola, 13 anni: lui era già padre di Jader, Jacopo e Holden, 31, 30, e 26 anni, nati dal matrimonio con Rebecca Galli. La 51enne e il musicista 61enne vivono con tutti loro sotto lo stesso tetto in una casa nel verde in un quartiere appartato di Roma. “Abbiamo un bellissimo rapporto”, confida lei.

''Abbiamo un bellissimo rapporto'': Laura Pausini parla della sua famiglia allargata coi figli del marito e la figlia avuta da lui

“Abbiamo un bellissimo rapporto. Una volta uno dei tre mi disse: ma tu non sei una matrigna, perché sei buona”. Questo la riempie di orgoglio. “Li conosco da 21 anni. Quando sono rimasta incinta di Paola mi hanno chiesto di poter stare tutti insieme ed è stato emozionante. Non sempre capita quando bisogna far convivere nuclei diversi”. E’ per loro che ha lasciato Milano e si è trasferita nella Capitale.

Da Paolo Carta ha avuto Paola, 13 anni: lui era già padre di Jader, Jacopo e Holden, 31, 30, e 26 anni

La cantante 51enne e il musicista 61enne vivono con tutti loro sotto lo stesso tetto a Roma

La sua vita la porta a viaggiare spesso. Lei in casa a lungo non sa stare, le piace partire. E’ per questa ragione che durante il Covid è andata in down. La Pausini ha ritrovato stabilità grazie anche all’analisi. Quando le si domanda se abbia mai voglia di routine quotidiana, confida: “No! Faccio tantissime passeggiate sui tapis roulant degli aeroporti. Quella è una vita che non mi manca perché non l'ho mai fatta. Quel poco tempo che sto in Italia voglio trascorrerlo in casa mia, dove preferisco invitare gli amici, ordinare la pizza, essere libera di parlare e di dire tutto quello che mi pare senza il rischio che qualcuno al tavolo vicino provi ad origliare. Al massimo mi concedo un giro al centro commerciale”.