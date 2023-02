Leo Gullotta racconta: ''Sono stato etero fino a trent’anni, poi è accaduto qualcosa e…''

L’attore spiega quando ha capito di essere attratto dalle persone del suo stesso genere

Non ha mai vissuto con difficoltà il suo orientamento: è stato tutto molto naturale

Leo Gullotta è stato etero fino ai trent’anni. Ha raccontato quando capì di essere attratto dalle persone del suo stesso genere e come fece coming out. L’attore, oggi 77enne, ha spiegato a ‘Il Fatto Quotidiano’ di non aver mai vissuto il suo orientamento con difficoltà, è sempre stato tutto molto naturale.

Leo Gullotta, 77 anni, ha raccontato di essere stato etero fino a trent'anni, poi ha capito il suo vero orientamento affettivo

Quando gli è stato chiesto se come per tanti altri attori anche per lui il set sia quasi più importante della vita reale, ha replicato: “Per me sono due situazioni ben distinte che non si possono mettere insieme; anni fa Christian De Sica mi ha proposto una parte in Uomini Uomini Uomini, dovevo interpretare un omosessuale, e io lo sono, ma questo non vuol dire che ho portato dentro la mia vita. E poi De Sica è un professionista che conosce come pochi questo lavoro: preciso, puntale, bravissimo”.

Leo, famoso al grande pubblico soprattutto per essere stato protagonista di tante edizioni del Bagaglino, ha affermato di non aver mai parlato a sua madre del suo orientamento: “No, quando l’ho capito, lei era ormai anziana. Ho lasciato perdere. Ma a parte questo non ho mai avuto problemi, mai alcun turbamento, tanto che la questione è uscita nella conferenza stampa di Uomini Uomini Uomini, quando un giornalista è stato diretto e me lo ha domandato. E io: ‘Sì, perché?’”.

“Fino ai trent’anni sono stato etero, poi è accaduto qualcosa e ho solo capito che non mi piaceva più la crema ma il cioccolato”, ha poi concluso.