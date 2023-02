Pippo Inzaghi si sposa! La madre dei suoi figli, Angela Robusti, svela quando saranno le nozze

Insieme da 6 anni e genitori di Edoardo, 15 mesi, i due tra un mese accoglieranno la figlia Emilia

Pippo Inzaghi a 49 anni è prossimo al matrimonio, finalmente si sposa. Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 34 anni, svela quando saranno celebrate le nozze. I fiori d’arancio sono previsti per il 2024.

Angela e Filippo, genitori di Edoardo, tra un mese accoglieranno nella loro vita una bambina, la secondogenita: si chiamerà Emilia. La Robusti al Corriere della Sera, sulla data del matrimonio, confida: “Se non ci saranno altre gravidanze a sorpresa, nel 2024. Dovevamo farlo già l’anno scorso, ma era appena nato Edoardo”.

Organizzatrice di eventi, con alle spalle una laurea triennale e specialistica in Architettura, Angela ora vive a Reggio Calabria: l’ex bomber è allenatore della Reggina. Al giornale racconta come si sono conosciuti: “Quasi sei anni fa a Venezia, per un bicchiere d’acqua. Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo. E poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato”.

Inzaghi però con lei non si è perso d’animo: “E’ stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme”. Ora formano una famiglia piena di aspettative e gioia. La bambina nascerà a Brescia “dove i nonni potranno darmi una mano al momento del parto”. Poi i due torneranno in Calabria: Angela ne è innamorata.