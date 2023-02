Mattia Narducci fa sorridere la cantante 36enne: per San Valentino il ragazzo le manda rose rosse

I due sono volati nella Capitale di Francia per due giorni di passione

Anna Tatangelo, dopo la rottura con Livio Cori, rapper 32enne con cui la relazione è durata circa un anno, ritrova l’amore e quindi la serenità. La cantante vola a Parigi con il nuovo fidanzato. Lui è un super modello di 10 anni più giovane di lei, piacentino doc: Mattia Narducci. Chi mette la coppia insieme sulla cover del settimanale. La differenza d'età, come del resto accade ormai per molti, non è certo un problema.

Anna Tatangelo ritrova l'amore: a Parigi col fidanzato super modello di 10 anni più giovane, ecco chi è

Da giorni le voci sulla presunta liaison della 36enne si rincorrevano. Ora arriva l’ufficialità. Mattia ha fatto tornare a sorridere l’artista nata a Sora, madre di Andrea, 13 anni il prossimo 11 marzo, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, 55 anni. Il ragazzo è un vero adone: alto 189 centimetri, occhi azzurri, è un testimonial molto richiesto dai brand di moda. E’ stato testimonial Guess, Dolce e Gabbana, Brunello Cucinelli, Versace e Giorgio Armani. Fisico atletico tutto muscoli, Narducci, fan di Michael Jordan e dello stile di David Beckham, come fa sapere il giornale, sogna di fare l’attore “e il suo manager, Alex Pacifico, sta lavorando per questo".

La 36enne e il 26enne sulla cover di Chi

La Tatangelo a Parigi con lui ha apprezzato la visita al Louvre, poi la vista della città dalla Tour Eiffel. Solo due giorni, a causa degli impegni lavorativi di entrambi, ma molto intensi. Hanno alloggiato in un hotel cinque stelle, Le Damantin, vicino agli Champs-Elysées.

Lui per San Valentino le ha regalato un mazzo di rose

All’aeroporto i due si sono dovuti salutare: Anna è tornata a Roma dal figlio. Ed è pure impegnata pure nello studio di registrazione per il suo nuovo brano. Mattia è andato a Londra, per l’ennesimo shooting fotografico.

Il ragazzo, piacentino doc, è un vero adone, testimonial richiestissimo dai brand moda

Narducci non ha fatto avvertire alla Tatangelo la sua assenza, anzi: per San Valentino è riuscito a far arrivare alla fidanzata un bel mazzo di rose rosse. La foto dei fiori è stata condivisa da entrambi sul social, con tanto di cuore.