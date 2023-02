La 32enne e il 30enne tornano a farsi vedere in coppia sereni e contenti sul social

Cena sognante per i due piccioncini al QC Terme Bagni di Bormio

Con un colpo solo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scacciano definitivamente via le voci di rottura insanabile. I due sul social, nelle loro IG Stories, svelano cos’hanno fatto per San Valentino dopo la presunta crisi. La 32enne e il 33enne tornano a condividere scatti a due romantici. Se una forte lite c’è stata, è acqua passata: la coppia non scoppia e pensa al matrimonio, previsto per il prossimo ottobre 2023.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser romantici a San Valentino dopo la crisi: ecco cos’hanno fatto, sono partiti alla volta di Bormio

Chechu e Nacho sono partiti, hanno deciso di regalarsi un 14 febbraio assai romantico nel lussuosissimo QC Terme Bagni di Bormio. Cena a due sognante per la coppia di piccioncini e relax totale, grazie a un’area benessere di 11mila metri quadrati. La struttura, situata nella famosa località sciistica, oltre a un hotel con ogni confort, ha una Spa che offre più di 30 servizi benessere. Ci sono fantastiche vasche all’aperto, mini piscine con idromassaggio, saune e un bagno turco.

Per la 32enne e il 30enne una cena sognante in hotel

Già domenica scorsa pareva fosse tornato il sereno tra Cecilia e Ignazio, che avevano gustato un brunch a casa loro a Milano in compagnia di Belen e Stefano De Martino. Con i quattro pure i due figli dell’argentina 38enne, Santiago e Luna Marì.

I due hanno trovato una sorpresa in camera

Del resto il manager di Moser aveva prontamente smentito le voci di addio. “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti. Ma non c'è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa”, aveva detto.

Se una lite c'è stata, è acqua passata: Chechu e Nacho sono felici come non mai

E sull’anello di fidanzamento scomparso dall’anulare della modella in alcune storie, l’agente aveva precisato: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”.