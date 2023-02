La vedova di Mihalovic, Arianna Rapaccioni, dopo le critiche per le foto in cui sorride: ''Esco truccata e ben vestita, ma quando sono sola…''

Pubblica un altro scatto in cui pare serena e replica agli attacchi ricevuti

“E’ il mio stile, nessuno di voi conosce il mio vissuto. E’ il mio modo di elaborare il lutto”

Arianna Rapaccioni è stufa delle critiche ricevute. A quasi due mesi dalla morte del marito, la vedova di Sinisa Mihajlovic risponde agli attacchi ricevuti. La sua colpa, se così si può definire, è quella di aver condiviso alcune foto in cui sorride. “Esco di casa truccata e ben vestita ma piango quando sono sola”, scrive in un post sul social.

Sinisa l’ha lasciata, è scomparso il 16 dicembre scorso a soli 53 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia contro la leucemia. Arianna i suoi figli sentono ogni giorno un vuoto enorme. La Rapaccioni non ha voluto concedere interviste, ha scelto il suo sacrosanto diritto di vivere il dolore come meglio credeva fosse per lei.

Nonostante sul suo profilo Instagram ogni giorno o quasi dedichi un pensiero al marito morto, pubblichi foto in cui è con lui, accompagnandola con pensieri che raccontano la sua angoscia per la perdita, Arianna è stata criticata per gli scatti in cui appare serena, nonostante tutto. Così lei risponde.

La vedova di Mihajlovic condivide un’altra foto in cui sorride e scrive: “Faccio fatica a tirare fuori le mie emozioni. E’ il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce. Preferisco sempre farmi vedere forte, truccata e ben vestita. In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola. Questo è il mio modo di elaborare il lutto, non so se sia giusto o sbagliato ma questa sono io”.

Arianna sopravvive grazie all’amore dei suoi ragazzi: Viktorija, 25 anni, Virginia, 24, Miroslav, 22, Dusan, 20, e Nicholas, 18. Sinisa aveva già un altro figlio figlio, Marko, nato dalla relazione con un'altra donna al suo arrivo a Roma. Il ragazzo è nato nel 1992.