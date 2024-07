Lei ha trionfato nella categoria Danza nel 2015, è tornata nel 2017 da professionista ed è scoppiato l’amore

Alla fine il loro amore ha trionfato, come in un sogno. L'ex vincitrice di 'Amici' Virginia Tomarchio ha sposato il ballerino del talent Amilcar Moret Gonzalez che ha 18 anni più di lei. La 29enne ieri, 29 luglio, ha detto di sì al ballerino 47enne conosciuto durante il talent show di Maria De Filippi. La cerimonia romantica, all’aperto, è stata organizzata in località Trecastagni, in provincia di Catania, dove la danzatrice è nata. Sul social arrivano le immagini del sì in Sicilia.

L'ex vincitrice di 'Amici' Virginia Tomarchio ha sposato il ballerino del talent Amilcar Gonzalez che ha 18 anni più di lei: le immagini del 'sì'

La loro differenza d’età, quando la storia d’amore è divenuta di dominio pubblico, ha fatto scalpore. I due, con gli anni, hanno dimostrato a tutti che il sentimento provato era assolutamente vero e grandissimo. Virginia è arrivata ad Amici quando era solo una ragazzina. Nel 2015 ha conquistato il primo posto nella categoria Danza, l’anno in cui furono i The Kolors ad aggiudicarsi la coppa del talent. In quel momento era legata a Cristian Lo Presti, un altro ballerino.

Per la sposa abito lungo elegante e un particolare velo, completo color salmone per lo sposo

Immediatamente dopo la vittoria la Tomarchio ha lavorato al Teatro dell’Opera di Roma e ha fatto alcune esperienze professionali all’estero. Nel 2017 è tornata nello show di Maria da professionista ed è in quel periodo che si è legata ad Amilcar, con cui non si è più lasciata. Lui è già padre di due bambini avuti da due differenti compagne.

Un appassionante bacio tra la 29enne e il 47enne, già padre di due bimbi avuti da due differenti compagne

La coppia al taglio della torta. ei ha trionfato nella categoria Danza nel 2015, è tornata nel 2017 da professionista ed è scoppiato l’amore

Per le nozze Virginia ha indossato un elegantissimo abito bianco che le ha lasciato le spalle scoperte, e un velo molto particolare, un mantello con cappuccio. Al collo una collana di Perle. Completo color salmone per lo sposo. Parenti e amici li hanno immortalati nel loro giorno più importante e applaudito all’amore che li ha resi inseparabili.