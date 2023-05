La showgirl 57enne commenta le parole della 23enne, l’ultima nata col gemello Giorgio

La ragazza sui social aveva ammesso: “Posso innamorarmi di un uomo o di una donna”

Lorella Cuccarini commenta la dichiarazione della figlia Chiara, espressa ai follower sul social nei giorni scorsi. Quello della 23enne è sembrato a tutti un vero e proprio coming out. Alle domande sul suo orientamento sessuale, la ragazza ha risposto: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. La showgirl 57enne a Gente rivela come reagirà se Chiara si fidanzerà con una donna.

Lorella Cuccarini parla del coming out della figlia Chiara: ''Se si fidanza con una donna reagirò così''

“Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. E’ grande, è libera di esprimere ciò che sente”, sottolinea la professoressa di Amici.

Lorella supporta in tutto e per tutto la figlia Chiara, avuta dal marito Silvio Testi (all'anagrafe Silvio Capitta), sposato nel 1991. La Cuccarini, mamma anche di Giorgio, gemello di Chiara, Sara, nata nel 1994, e Giovanni, nato nel 1996, è chiarissima nel prendere posizione. "Rispetto idee e vita dei miei figli - precisa - Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.

Chiara, che ha spento le candeline il 2 maggio col fratello, è una calciatrice professionista della Roma Calcio Femminile. Da circa tre anni aiuta la madre con la gestione dei social: è un lavoro che le piace moltissimo.