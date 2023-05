Alessandro Borghi è papà già da un mese, ma lo svela solo ora: il curioso nome scelto per il figlio

Irene Forti ha dato alla luce un maschietto, ma hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla nascita

Alessandro Borghi sorprende tutti: è papà già da un mese, ma lo svela solo ora. A The Hollywood Reporter Italia, intervistato dalla direttrice Concita De Gregorio, confessa che la compagna Irene Forti ha partorito e rivela pure il curioso e insolito nome scelto per il loro primogenito, un maschietto. Il figlio della coppia si chiama Heima.

La De Gregorio gli domanda semplicemente: “Come stai?”. L’attore 36enne, felicissimo, confida: “Sto molto bene, perché è arrivata questa cosa nella nostra vita, che ci fa dormire poco, però ci costringe a farci un sacco di domande a me e Irene”.

Borghi spiega quanto la sua vita e quella della manager a cui è legato sia cambiata: “Quando aspetti un bambino, tutte le persone che conosci e che hanno già avuto un bambino vogliono darti dei consigli. Vogliono farti vedere il loro punto di vista. Quindi iniziano a dire: ‘No, sai è l'amore più grande della tua vita’, tutte cose che si potevano immaginare a prescindere. Però è successa una cosa: quando ho visto mio figlio per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti. E’ come se mi avesse guardato e mi avesse detto: ‘Ah allora sei tu mio padre eh!’”.

Alessandro e la Forti hanno scelto di chiamare il figlio Heima per una ragione ben precisa. “Si chiama Heima perché io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme, e, per fortuna, abbiamo condiviso sin da subito questi viaggi al freddo. Queste camminate lunghe. E tra questi c'è stato un viaggio in Islanda. La nostra guida era un uomo molto dolce e molto gentile che un giorno ci ha raccontato questa cosa. Noi eravamo su una strada dove a sinistra c'era il temporale e a destra il sole. Lui si è girato e ci ha detto che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo: si dice heima. E io ci ho pensato. E la sera, tornando a casa, ho detto a Irene: ‘Ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?’”.