Michelle Hunziker dà il biberon al nipotino Cesare: la prima foto da nonna è tenerissima

Michelle Hunziker condivide con i fan la sua prima foto da nonna. La showgirl è tenerissima mentre dà il biberon al nipotino Cesare. Con il piccolo di poco più di un mese si sente stracolma d’amore.

La 46enne prima di andare a casa dal bambino non perde l’allenamento con la sua istruttrice. Sferra colpi e calci, mentre pratica la sua disciplina preferita, quella in cui oramai è una vera esperta, il Karate Kyokushinkai, detto anche Kyokushin Karate. Lo scorso maggio ha conquistato addirittura la cintura blu. Poi, per nulla stanca, la svizzera corre nel suo appartamento a Milano, dove c’è la figlia Aurora Ramazzotti col bebè.

Michelle accudisce il nipotino, lo coccola e gli dà dolcemente da mangiare. E’ come se fosse per la quarta volta mamma: la gioia per l’arrivo della nuova cicogna nella sua vita è infinita. Il parto di Aury lo scorso 30 marzo le ha fatto provare un’emozione unica, che non dimenticherà mai. La Hunziker ha assistito, è sempre stata accanto alla 26enne. Ora Cesare è lì: la sua mano accarezza quella del bambino e tutto pare perfetto.

Michelle poco dopo va al lavoro, impegnata con la conduzione di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. E’ raggiante: la sua giornata è piena zeppa di cose da fare. Eppure lei è serena, in armonia col mondo, grazie alla sua famiglia, alle figlie e al nipotino. Al momento single, non sente affatto l’esigenza di un nuovo amore.