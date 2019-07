Lorenzo Battistello, 45 anni, 8 mesi fa ha scoperto di avere un tumore maligno. Il "cuoco" della prima edizione del "Grande Fratello" lo ha raccontato con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Lorenzo Battistello ha pubblicato uno scatto che lo mostra invecchiato. E' ricorso a un'applicazione che sta spopolando su Instagram, capace di modificare le foto e rendere anziani gli utenti che la utilizzano. Accanto allo scatto il protagonista della prima edizione del "Grande Fratello" ha scritto un post in cui racconta la sua battaglia contro il cancro: "8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio - rivela l'ex gieffino - quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no ..... questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo".

Lorenzo Battistello 19 anni fa ha partecipato alla prima edizione del "Grande Fratello" insieme a Marina La Rosa, Pietro Taricone, tragicamente scomparso il 29 giugno del 2010 a causa di un brutto incindente con il paracadute, Rocco Casilino e Cristina Plevani.

Dopo la partecipazione al reality ha sfruttato la sua passione per la cucina investendo parte dei proventi del programma per aprire una caffetteria-paninoteca a Barcellona.









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 22/7/2019.