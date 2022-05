Luca Argentero e Cristina Marino, la festa per i 2 anni della figlia Nina: foto

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino finalmente possono fare festa per i 2 anni di Nina Speranza. L’attore e la modella, attrice e imprenditrice digitale per la figlia scelgono un party a tema zoo, organizzato a Milano.

Nonostante la riservatezza che li contraddistingue, il 44enne e la 30enne sul social regalano foto in famiglia in cui mostrano il giorno speciale della loro piccola, nata il 20 maggio 2020, in piena pandemia.

E’ una festa colorata, con un allestimento perfetto e dolcetti personalizzati, tutto grazie al team di professionisti a cui Luca e Cristina si sono rivolti.

Nello spazio dedicato, un giardino, non mancano gli addobbi floreali, i palloncini bianchi e verdi, cuscini sparsi, una grande luce al neon con il nome della festeggiata e animaletti disegnati ovunque, sia sui cartonati che fanno da sfondo che sulla torta, magnifica.

Ci sono anche i regalini per gli ospiti, così che possano avere un ricordo del party. Argentero e la Marino posano con la tenera Nina. Per celebrarla sul social, prima di condividere le foto della festa, scrivono parole affettuose alla figlia. “Ho baciato te ed è nata lei, sei un regalo incredibile Nina", sottolinea Cristina. “Buon compleanno Nina! 0, 1, e 2 anni”, le fa eco Luca che accompagna le sue parole con immagini che raccontano il percorso della piccola dal giorno in cui è nata fino a oggi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/5/2022.