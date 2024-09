''Mi prenderei un anno sabbatico per i miei figli, ma c'è ancora il mutuo da pagare'': Luca Argentero rivela che se potesse farebbe solo il papà

L’attore è innamorato dei suoi due gioielli, Nina Speranza, 4 anni, e Noè Roberto, uno anno e 7 mesi

Non è la prima volta che lo sottolinea senza avere alcuna remora. Luca Argentero al settimanale F ribadisce che se potesse, farebbe solo il papà. “Mi prenderei un anno sabbatico per i miei figli, ma c'è ancora il mutuo da pagare”, confessa l’attore.

Il 46enne è innamorato pazzo dei suoi due gioielli, Nina Speranza, 4 anni, e Noè Roberto, uno anno e 7 mesi. Vivrebbe insieme ai piccoli e alla moglie Cristina Marino, 31 anni, in mezzo alla natura nel loro casale in Umbria, a Città della Pieve, che si chiama Il Mandoleto. E’ una costruzione rustica, con molti elementi rurali, ma arredata con elementi moderni. E’ interamente circondata da una lussureggiante campagna: un vero sogno.

“Mi sento papà al 95 per cento, nel senso che non mi importa di nient'altro. Il tempo passato insieme ai miei figli è l'unico che mi interessa”, aveva detto presentando il libro per bambini Stella Stellina, realizzato insieme alla sorella Francesca.

A F spiega che essere genitore è “un’esperienza totalizzante”. Argentero chiarisce: “Passerei tutto il tempo con i miei figli. Iil lavoro è uno strumento, una necessità. Se non avessi il problema del denaro, mi prenderai un anno sabbatico per crescerli. Ma c'è ancora il mutuo da pagare”.

Luca su futuro in questo tempo quasi distopico dice: “Non sappiamo come sarà il mondo quando cresceranno, ovviamente siamo preoccupati per il loro futuro. Ma preferiamo rimanere concentrati sul presente, anche perché sono ancora piccoli. Questo è un periodo bello, ma faticoso. Se lo chiedete a Cristina sicuramente farebbe un gestaccio: la maggior parte della fatica con i nostri figli è la sua”.