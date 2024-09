Il 20 spegnerà le candeline, la Rodriguez però drammatizza: “Non mi sento vecchia”

Quando le si domanda se sia fidanzata, lei replica con un secco: “No comment”

Belen Rodriguez il 20 settembre festeggerà un giorno importantissimo della sua esistenza. A due giorni dal 40esimo compleanno sulle pagine del Corriere della Sera la showgirl parla della sua vita amorosa e del suo ex più ‘rilevante’, Stefano De Martino, da cui ha avuto il figlio primogenito Santiago, 11 anni (è anche madre di Luna Marì, 3 anni, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese). “Non è facile quando hai figli da altri uomini”, ammette.

''Non è facile quando hai figli da altri uomini'': Belen a due giorni dal 40esimo compleanno parla della sua vita amorosa e De Martino

L’argentina torna in tv con due programmi per Warner Bros - Discovery. Uno, Only Fun, su Nove, partirà nel 2025. Invece da fine novembre condurrà su Real Time Amore alla prova. La crisi del settimo anno. Le si fa notare che lei con l’ex marito 34, ora conduttore di Affari Tuoi, al settimo anno non è mai arrivata. Belen però sorprende e replica: “In realtà con Stefano De Martino pur con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato”.

Da Stefano ha avuto il primogenito Santiago, 11 anni

La Rodriguez poi si scopre e sempre sul napoletano rivela: “Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. E’ complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini”. I due hanno mantenuto serenità, nonostante lei in tv, a Domenica In, a dicembre 2023 abbia accusato l’ex ballerino di Amici di averle messo le ‘corna’ ripetutamente durante la loro relazione…

Belen col figlio a cui è attaccatissima

Sul fidanzato non si scopre. Per tutti al suo fianco c’è Angelo Edoardo Galvano, ma quando le si chiede se adesso abbia legami, ribatte: “No comment”. Poi parla dell’età: “Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il corpo giovane ha pensieri giovani, il corpo maturo ha pensieri maturi. Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell’età matura. Certo, mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba che non è tonica come una volta, ma non mi lamento, la genetica mi ha aiutato”. E sui presunti ritocchini precisa: “Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con sé stesse. Nessuno deve permettersi di giudicarle”.

E' anche madre di Luna Marì, 3 anni, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese

Ha la sensazione di “aver vissuto mille vite”. Non è una fanatica dei social, Belen sugli hater che spesso l’attaccano commenta ironica: “Li capisco: ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono pure intelligente. Io lo capisco che gli girano”.