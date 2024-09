E' morto a 59 anni Totò Schillaci, l'ex calciatore della Nazionale non ha superato il tumore

Lascia la moglie Barbara Lombardo e i suoi tre figli: Mattia, Jessica e Nicole

Il bomber delle ‘notti magiche’, quello di Italia 90 è volato in cielo. E' morto a soli 59 anni Totò Schillaci. L’ex calciatore della Nazionale non ha superato il tumore contro cui ha combattuto per anni. Lascia la moglie Barbara Lombardo e i suoi tre figli: Mattia, Jessica, avuti dalla prima consorte, Rita Bonaccorso e Nicole, nata da una successiva relazione. L’ex calciatore si era sottoposto a due interventi per sconfiggere il cancro al colon. Non ce l’ha fatta.

La famiglia dello sportivo l'8 settembre aveva annunciato che Schillaci il giorno prima era stato ricoverato all’Ospedale Civile di Palermo in gravi condizioni, tenuto sotto osservazione "da un equipe di medici continuamente notte e giorno”. Ieri è peggiorato fortemente, fino al decesso.

La notizia lascia tutti con l’amaro in bocca. Nell’ultima intervista rilasciata a marzo 2023 al Corriere della Sera aveva parlato della sua malattia, che pensava di avere sconfitto. “Quattordici mesi fa ha dovuto affrontare un tumore”, gli era stato sottolineato. "Il mondo mi è caduto addosso, sono andato in depressione, avevo paura di morire. In mente mi è venuto di tutto, ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha danneggiato altri organi ed è stato tolto. Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema”.

“Sono stato operato due volte, poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l’hanno bruciata una settimana fa con la radioterapia e oggi ho i controlli per sapere se tutto è a posto. Ma mi sento bene, vorrei continuare a vivere. E l’esperienza nel reality Pechino Express, girato in India, mi ha dato nuovo coraggio e forza: nonostante le difficoltà la vita va avanti”, aveva aggiunto.

Barbara, sposata nel 2012, gli è sempre stata accanto. Sui figli, sempre nell’intervista, aveva rivelato: “Lascio vivere i miei figli, non li ho mai ostacolati. Del resto sono bravissimi: Jessica fa l’infermiera a Verona, Mattia studia odontoiatria in Portogallo, Nicole fa l’Artistico a Chiasso e lavora già per la moda. Alberto, il figlio di Barbara, studia con Mattia. Siamo una famiglia allargata, abbiamo un bellissimo rapporto”. Ora tutti lo piangono: il loro vuoto è immenso.