''Entrerò in sala operatoria per un nodulo maligno'': Sabrina Salerno si mostra poco prima dell'intervento per rimuovere un tumore

Sabrina Salerno lo annuncia sui social: un pugno nello stomaco che arriva dritto e fa male. “Entrerò in sala operatoria per un nodulo maligno”, rivela. La showgirl 56enne si mostra ai follower poco prima dell’intervento per rimuovere il tumore al seno. In pochi istanti il suo post si riempie di messaggi: amici famosi e non le fanno l’in bocca al lupo. Sperano che vada tutto bene: si augurano che ‘l’intruso’ venga sconfitto al più presto.

La Salerno è ricoverata all’Ospedale Ca’ Foncello a Treviso. Nello scatto condiviso indossa una maglietta nera e sotto i pantaloni del pigiama a righe bianche e rosa. E’ in piedi, accanto al letto della sua stanza: ha la flebo al braccio e il volto malinconico e sofferente.

“Ci siamo - scrive Sabrina - Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia”. Ha così scoperto di avere un nodulo canceroso, che andava tolto immediatamente.

“Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia - confessa l’artista - Ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”. Poi un appello a tutte le persone che la seguono: “La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita”.

Anche i suoi famigliari sono in apprensione per l’intervento. Sabrina Salerno è legata da 26 anni all’imprenditore Enrico Monti. I due si sono sposati nel 2006. Prima, nel 2004, è nato il loro unico figlio, Luca Maria.