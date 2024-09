Achille Costacurta e la madre Martina Colombari fanno attività insieme dopo le polemiche degli ultimi mesi: guarda

Il 19enne e la 49enne, travolti dal caos mediatico in estate, ora si rifanno vedere insieme sulla pista dei go-kart

L’ex Miss Italia non ha neanche la patente ed è impaurita, alla fine, però, spronata dal figlio, guida

Sono stati travolti dal caos mediatico, a causa delle esternazioni di lui sui social, assolutamente fuori le righe, e gli attacchi alla madre. Poi tutto è cambiato, evidentemente. Achille Costacurta e la madre Martina Colombari fanno attività insieme dopo le polemiche degli ultimi mesi. Il ragazzo, tornato attivo su Instagram dopo che il profilo era stato chiuso, sempre presente su TikTok, si fa vedere insieme all’ex Miss Italia e al nonno materno. Sono tutti sereni, sorridenti, tranquilli: stanno per scendere in pista alla guida di un go-kart.

Già nei giorni scorsi il 19enne e la mamma si erano mostrati nelle storie di lui in biblioteca, stavolta insieme alla nonna materna. Martina raccontava con un fil di voce come quello fosse il suo spazio di studi quando ancora non esisteva Internet.

Ora tornano con la clip in cui Martina, che non ha neanche la patente, confessa di essere in super ansia prima di salite sul mezzo e guidare. “Ha paura”, sottolinea Achille. Alla fine però sconfigge tutti i timori. La Colombari scende in pista e porta a termine la sua prova. Sono a Misano Adriatico, in provincia di Ravenna.

Sul social l’attrice e conduttrice rivela: “‘Le scelte bisogna farle per coraggio, e non per paura’.M. Gramellini. Sono sempre stata terrorizzata dai go-kart e chi mi conosce sa perché. Ieri mio figlio ha tanto insistito per farmi superare questa paura e ce l’ho fatta!!!! Evviva!”.

Nessun riferimento a quanto accaduto, solo la voglia di far vedere a tutti una rinnovata normalità, forse anche per cercare di ricucire una situazione che sembrava essere divenuta insostenibile. Evidentemente Achille ha ritrovato la calma e la serenità necessaria.

Nei giorni scorsi Costacurta Jr. In una diretta su TikTok aveva confessato: “Ho smesso di drogarmi. Vedrete, farò dei test. Esami di ogni tipo per dimostrare che è tutto vero. Se pippo? No! Se fumo verde (si riferisce alla marijuana, ndr)? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili. Prima fumavo di brutto, ma proprio tantissimo. Uno dei miei disturbi è di non avere limiti. Se mi dai le caramelle io finisco il pacchetto. Quindi provo ad evitare quello che mi fa male, anche se mi piace. Un po’ tutto ho provato, tranne l’eroina”.

Con i due c'è pure il nonno materno, Maurizio

“Fosse per me andrei su un’isoletta. Anzi, potrei fare un corso di sopravvivenza, poi farei L’Isola dei Famosi, così vi faccio vedere chi è il vero Achille”, aveva aggiunto. “Tra i 15 e i 17 anni sono stato in un centro penale a Parma”, aveva pure svelato. “Sbagliando si impara e per fortuna l’ho capito adesso, meglio ora che a 50 anni”, aveva sottolineato. “Le polemiche? Faccio errori come tutti, ma sono un bravo ragazzo. Nella vita ho fatto tante cose, ho fritto in un bar, poi ho lavorato in ufficio. Poi ora mi sono fermato per pensare, il 3 ho un’udienza, poi vado a riscrivermi al liceo. Mi presento all’esame senza dover frequentare la scuola”, aveva infine concluso.