''A un certo punto senti il bisogno'': Daniela Ferolla parla per la prima volta in tv del matrimonio estivo con Vincenzo Novari

Alla fine il sì è arrivato, il 22 giugno scorso. Daniela Ferolla, ex Miss Italia 2001, parla per la prima volta in tv del matrimonio con Vincenzo Novari, 25 anni più di lei. I due sono stati fidanzati per ben 19 anni prima di andare all’altare. A La Volta Buona in merito alle nozze a Caterina Balivo confessa: “A un certo punto ne senti il bisogno”.

“La mia volta buona è stato sicuramente il matrimonio. La proposta? A un certo punto arriva, senti quasi il bisogno di fortificare e rinnovare l’amore. E’ arrivata a Natale, momento molto romantico. Vincenzo a un certo punto non ha proferito parola, però l’ho capito con l’anello, alla fine basta poco. E’ stata una bellissima emozione, non me l’aspettavo. E poi bello: con la mia famiglia, l’albero di Natale…”, racconta la conduttrice 40enne di UnoMattina.

“Le mie prime due sorelle (Giusy e Gabriella, 9 e 8 anni più grandi di lei, ndr.) sono sposate, la più piccola, Miriam (8 anni meno di lei, ndr.), ancora no. Eravamo le ultime due mancanti, ora c’è solo lei”, spiega ancora Daniela. Riceve poi un messaggio proprio da Miriam che racconta un episodio della loro infanzia, quando faceva da pubblico agli spettacolini che la Ferolla organizzava nella sua stanza. Non sempre le permetteva di assistere, ma quando accadeva, ne era felice. “Era molto più piccola e parlava tantissimo, poi andava a raccontare tutto ai miei genitori”, si giustifica divertita la presentatrice.

La Ferolla torna sui fiori d’arancio e commenta: “Il matrimonio è stato un bel giorno. Il 22 giugno ero agitata ed emozionata. Sono sembrata, però, agli altri molto calma in realtà. Ho postato poco? Sono restia a condividere la mia vita privata. MI sono voluta godere quel momento. La prova abito l’ho fatta con Gabriella e Miriam, la terza sorella non è potuta venire. Non mi piaceva alcun abito, dopo averne visti tantissimi, ho visto le mie sorelle con la lacrimuccia e ho pensato: ‘Allora è questo’”.

Parla anche del dolore per la perdita della mamma Anna, scomparsa nel 2015 a causa di un tumore. "Dopo Miss Italia è stato tutto molto frenetico. Mia mamma mi accompagnava in giro, all’epoca aveva 45 anni, ritmi frenetici. Si è imposta per farmi continuare la scuola: mi diceva è tutto bellissimo, ma devi pensare al piano B. E’ andata via dieci anni fa. Cosa ricordo? Tanti insegnamenti. Ha conosciuto mio marito, era molto felice".