L’ex tronista 30enne il 6 febbraio si troverà faccia a faccia con la ceca sua coetanea

Nel 2017 proprio nella Casa era nato il loro amore: insieme per 3 anni e mezzo

Luca Onestini si commuove fino alle lacrime mentre sul video scorrono le immagini che raccontano la storia d’amore con l'ex Ivana Mrazova, nata proprio nella Casa nel 2017. Al GF Vip l’ex tronista di Uomini e Donne cala giù la maschera da macho irriverente e mostra le sue fragilità parlando della ceca sua coetanea a cui è stato legato per 3 anni e mezzo. Lei lo guarda, rinchiusa nella stanza Led del reality: il bolognese ancora non sa che Ivana lunedì entrerà dalla porta rossa come ‘ospite a tempo’ dello show.

Luca Onestini parla dell'ex Ivana Mrazova e si commuove al GF Vip: ancora non sa che lei lunedì entrerà nella Casa

Signorini vuole che Luca parli di lei. Gli fa recapitare una lettera dell’ex in cui la Mrazova lo saluta con parole affettuose, dove ancora trapela un forte sentimento. "Le vorrò sempre bene", dice il modello. “Io per lei ci sarò sempre”, aggiunge.

La ceca, al reality, lo ascolta rinchiusa in un'altra stanza

“E’ una persona che ho amato con tutto il mio cuore ed è la storia più importante della mia vita. Purtroppo sono successe tante cose brutte e tutte insieme. Ma non per colpa mia e non per colpa sua",racconta Onestini col volto contrito ed emozionato.

"E’ scoppiata una pandemia mondiale, che ci ha tenuti separati a lungo, ci sono stati traumi familiari, sono le prove della vita. E noi queste prove della vita non le abbiamo superate. Io e Ivana abbiamo passato momenti felicissimi. E’ stata la mia prima fidanzata, l'ho immaginata come la madre dei miei figli. Onestamente, penso che le cose che c'erano da provare le abbiamo provate”, prosegue l'ex volto di Uomini e Donne.

Luca è all’oscuro dei piani del Grande Fratello, che ha deciso di metterli l’uno di fronte all’altra. Alfonso, però, dopo aver ringraziato il ‘vippone’ per essersi aperto e aver svelato il motivo del crack, si rivolge a Ivana, che ha ascoltato tutto. “Ci siamo lasciati nel modo più sbagliato, è vero. Non è stato un momento facile e l'abbiamo affrontata nel modo più sbagliato possibile. Ma è una lunga storia e avremo modo di riparlarne. Ho tanta voglia di ritornare nella Casa, non vedo l’ora”, fa sapere la Mrazova. Il 6 febbraio i due si incontreranno di nuovo: chissà cosa accadrà, se l’amore riuscirà a risorgere dalle ceneri e a unirli nuovamente. Forse questo è quel che si augura il direttore di Chi.