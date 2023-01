Antonella Fiordelisi è un fiume di lacrime al GF Vip: scontro feroce con Edoardo Donnamaria, nella notte l’addio

I Donnalisi ai ferri corti, il 29enne contro la 24enne, Sonia Bruganelli la difende

L’opinionista attacca duramente il romano, Signorini la stoppa

Antonella Fiordelisi piange in diretta tv, il suo mascara si scioglie davanti al fiume di lacrime. Al GF Vip va in scena l’epilogo della storia d’amore tra la 24enne ed Edoardo Donnamaria. Lo scontro è feroce e senza esclusione di colpi, nella notte arriva l’addio. L’ex schermitrice decide di farla finita col romano. Anche se mai dire mai: tra i due finora il tira e molla è stato infinito.

Gli ultimi giorni sono stati terribili per i Donnalisi, sempre più distanti. Edoardo incolpa Antonella: sarebbe gelosa della sua amicizia con Oriana Marzoli e tutto il gruppo di persone che da sempre le si sono schierate contro. La Fiordelisi non riesce a perdonare quello che vive come il tradimento del fidanzato. Signorini prova a fare luce, Edoardo però pare stremato dal comportamento della ragazza. Anto versa lacrime. “Fa la vittima”, tuona il romano 29enne volto di Forum.

“Non vedo dove posso essere cambiato, ma dopo aver preso batoste su batoste con lei, ho preso consapevolezze di me stesso e ho cercato di non buttarmi con tutte le scarpe in una situazione che non posso gestire realmente. Sono successe delle cose, io dico che lei è pericolosa e lo dico con consapevolezza. Ho la sensazione che lei stesse cercando di farmi passare per una persona che non ero e per essere lei la vittima”, spiega lui.

“Te ne cito uno solo, quando mi ha detto che Dana aveva ragione che sei il cane di Oriana. Io le ho dato la buonanotte ed è stata capace all'interno di questo contesto, di alzare la voce, tanto che gli altri l'hanno sentita, e dire che io le ho messo le mani addosso. Lei tiene più a questo programma che a me. Lei ha pensato di poter sfruttare questa cosa e quando si è resa conto di averla fatta fuori dal vaso se l'è ritirata”, aggiunge Edo.

I due davanti al padre del romano 29enne si abbracciano

Antonella pare disperata mentre lo ascolta, Edoardo stanco. Sonia Bruganelli assiste a tutta la discussione e decide di partire al contrattacco, punta il dito su Donnamaria ed esplode: “Io sono certa che non sei innamorato di lei e ti spiego i motivi. Una persona che si allontana da te quando tutti ce l'hanno con te, ti ama? No. Una persona che va a sfogarsi proprio con quelli che prendono in giro la sua fidanzata, vedi Luca e vedi Oriana, ti ama? No. Una persona che non fa altro che raccontare quello che fate sotto le coperte, ma non a un amico, lo dice a Luca Onestini che ha preso fin dall'inizio in giro Antonella, ti ama? No. Quindi le cose stai attento a quello che dici e quello che fai”.

“Lo sai cosa si vede da fuori? - aggiunge Sonia - che tu non hai avuto desiderio di Antonella, ma necessità. Perché hai attirato e acceso le luci su di te grazie ad Antonella. Tu non avevi nessun tipo di prerogativa nella Casa e nessuna personalità. Con Antonella hai significato qualche cosa. Io voglio dire ad Antonella: tu hai una luce, ce l'hai, poi hai tutti i difetti di questo mondo ma ce l'hai".

Nonostante il 'contatto' la 24enne decide di chiudere col ragazzo

Il pubblico in studio rumoreggia, fischia, la Bruganelli replica: "Ragazzi lei sta dentro e voi state qui a fare il pubblico, quindi lei ce l'ha la luce rispetto a voi. Lei ha una luce e vi dico un'altra cosa: Antonella se vuoi un consiglio vai da sola per la tua strada, perché rischi che la tua luce venga spenta”. Signorini la stoppa. Edoardo prova a replicare, ma Alfonso lo invita ad andare fuori per incontrare il papà.

L’uomo sprona il figlio a continuare il suo percorso come sta facendo, dice che il GF Vip gli ha insegnato molto finora. Poi parla del legame con la Fiordelisi. “E’ una bellissima storia d’amore, anche se è finita, cercate di non darvi addosso e sparlare l’uno dell’altra”. Incontra persino Antonella, che abbraccia Edoardo. Il ragazzo ammette che davanti a lei non riesce a negarsi, neppure se ora sono ai ferri corti.

Nella notte, però, accade il patatrac. Antonella decide di finirla qui. ”Mi fa tanto male vedere che lui mi ha dato della finta con i miei nemici qui dentro, quindi ho deciso di chiudere. Mi sento dire che sono finta e faccio la vittima”, spiega a Sarah Altobello e Davide Donadei versando ancora lacrime. E’ in nomination e rischia di uscire.