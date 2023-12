Lucrezia Lando festeggia il compleanno e riceve un costoso regalo da Lorenzo Tano che la fa commuovere: guarda 

La ballerina compie 25 anni, il figlio di Rocco Siffredi, che ora vive a casa sua a Roma, le fa un dono

Prima per i due, coppia a Ballando e anche nella vita, una cena a fine spettacolo per celebrare

Fanno molto parlare di loro e, nonostante siano riservatissimi, cominciano a condividere tanto anche del privato. Lucrezia Lando festeggia il compleanno e riceve un costoso regalo da Lorenzo Tano che la fa commuovere: la ballerina rivela tutto in un video che pubblica su TikTok e pure nelle sue storie social. Anche il 27enne figlio primogenito di Rocco Siffredi reposta la clip sul suo profilo Instagram.

Lorenzo è rimasto in hotel solo una settimana, poi ha accettato l’invito di Lucrezia, con cui il feeling è stato immediato, e si è trasferito a casa della sua insegnante di danza a Roma. Per show, ma evidentemente anche per amore, adesso convivono e dividono il loro tempo insieme. Immancabile, quindi, festeggiare il compleanno della Lando. La cena con parenti stretti e alcuni amici è arrivata sabato notte, subito dopo la puntata di Ballando con le Stelle, andato in onda in diretta tv su Rai1. Lucrezia, seduta accanto a Tano, ha spento le candeline sul suo dolce.

Poi è giunto il momento del regalo di Lorenzo, accompagnato anche da un tenero bigliettino decorato con tante farfalle. Il ragazzo ha sorpreso la compagna donandole un paio di costosissini sandali firmati. Lei, con le lacrime agli occhi, li ha immediatamente indossati, per far vedere al fidanzato come le stavano.

Per la bella bionda anche un mazzo di fiori, tante coccole e festeggiamenti con gli amici. Domenica 10 dicembre è stata specialissima. Ma non è ancora finita qui: anzi. Questo è solo l’inizio della storia d’amore.