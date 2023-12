''I maschi mostrano i capezzoli, i nostri vengono censurati'': Emma difende Elodie e la libertà di mostrarsi senza veli 

La cantante, che sarà tra i Big a Sanremo 2024, desidera mostrarsi come vuole, senza pregiudizi

A 39 anni si sente una donna libera di essere com’è. Senza alcun pregiudizio. Emma difende se stessa ed Elodie. Le critiche non le piacciono affatto: desidera avere la libertà di mostrarsi senza veli, vuole che anche le altre colleghe la abbiano. La Marrone lo dice chiaro e tondo nella lunga intervista a Grazia, che questa settimana le regala la cover del settimanale. Sara uno dei prossimi Big di Sanremo 2024.

Quando le si fa notare che gran parte delle donne vive male il rapporto con il corpo e viene criticata per i propri vestiti e le si domanda se capiti anche a lei, la salentina, ex volto di Amici, dice la sua senza farsi troppo pregare. Schietta, Emma replica: “Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte. In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul seno, Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime”.

“Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano me o Elodie per una culotte", sottolinea la 39enne

“Secondo me stiamo regredendo - continua la Marrone - Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nudo e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere”. Lei non ci sta e continuerà a combattere per riuscire ad abbattere le tante barriere che ancora resistono.