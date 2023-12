Vacanza d’amore oltreoceano prima del Natale per il 47enne e la 35enne

Con la coppia anche l’ultimogenita dello sportivo, Isabel, e i due figli di lei di 11 e 9 anni

Non gli importa nulla di Unica. Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a farsi vedere sul social insieme dopo l'uscita del documentario di Ilary Blasi, quello in cui racconta la sua verità sul tradimento dell’ex marito e la loro separazione. Il 47enne e la 35enne sono più innamorati che mai. Le parole della conduttrice 42enne non hanno provocato alcuno scossone. Lo sportivo e la compagna si godono la loro vacanza prenatalizia a New York e regalano una foto con vista dall’alto della Grande Mela.

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a farsi vedere sul social insieme dopo l'uscita del documentario di Ilary Blasi: ecco dove sono, a New York

L’ex capitano della Roma e la fidanzata sono volati negli Usa da alcuni giorni. Non sono soli. Con loro sono partiti anche Isabel, 7 anni, l’ultimogenita di Francesco, e i due figli di Noemi, una femminuccia di 11 anni e un maschietto di 9. Tutti insieme si divertono un mondo da grande famiglia allargata.

Con la coppia anche l’ultimogenita dello sportivo, Isabel, e i due figli di lei di 11 e 9 anni

La 35enne condivide sul social alcuni scatti della vacanza

La Bocchi, che ha avuto i pargoli dall’ex marito Mario Caucci, con cui è stata per 11 anni e si è lasciata nel 2017 (la separazione ufficiale, però, è arrivata nel 2019), nei giorni scorsi aveva condiviso sul suo account Instagram alcuni scatti dei bambini nelle storie. Ora si mostra con l’uomo che l’ha fatta nuovamente innamorare e a cui si è legata da un anno.

I tre bambini sono molti legati tra di loro

Noemi nella foto sottolinea il numero 13 attorniato da cuori: ci si chiede se anche loro, come la Blasi e Bastian Muller, siano a NY per festeggiare l’anniversario. La presentatrice e il tedesco avevano celebrato i 365 giorni d’amore a Manhattan a fine novembre scorso. Sarebbe davvero singolare che anche Totti e la Bocchi abbiano deciso di fare lo stesso. Come un botta e risposta a distanza senza esclusione di colpi…