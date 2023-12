Roberta Morise annuncia in tv di essere incinta e scopre in diretta dalla Balivo il genere del nascituro: guarda

Dopo i tanti gossip conferma la gravidanza: aspetta un figlio dallo chef stellato Enrico Bartolini

La 37enne fa vedere il pancino: col 43enne, già padre di 3 bambini, ha trovato l’amore vero

Roberta Morise in tv arriva con indosso un abito a fascia in ecopelle. Ai piedi tronchetti bassi. A La Volta Buona annuncia di essere incinta e scopre in diretta dalla Balivo il genere del nascituro.

Roberta Morise annuncia in tv di essere incinta e scopre in diretta dalla Balivo il genere del nascituro

La 37enne fa vedere il pancino e conferma la gravidanza: aspetta un figlio dallo chef stellato Enrico Bartolini con cui sta insieme da pochi mesi. Lui è già padre di Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10, e Vittoria, 8, avuti dall’ex moglie. “Cosa mi aspetto da Enrico papà? Bisognerebbe fare questa domanda a lui - dice la Morise a Caterina - Io sono in una condizione pazzesca, non mi chiedo nulla, sto vivendo letteralmente alla giornata perché è stato tutto molto veloce… Sono molto felice però, viviamo giorno dopo giorno delle sensazioni bellissime. Credimi, non era in progetto. Dicevo che sì, mi sarebbe piaciuto diventare mamma, ma non ci pensavo”

Sul compagno Roberta continua: “Lui è il saggio della famiglia: lui è riflessivo e io impulsiva. Stiamo insieme da pochissimo, ma di un figlio se ne parlava tanto perché ci siamo sentiti subito così affini: lui è proprio l’anima gemella. Io non ho nessun dubbio sul fatto che sarà un bravo papà, già lo è di tre meravigliosi bambini. Credo di essermi innamorata prima di questa cosa di Enrico, l’amore che nutre per i suoi figli e come lo dimostra, esattamente quel che mostrava il mio papà a me”.

La calabrese mostra il pancino

La Balivo fa vedere l’ecografia del bebè, poco dopo, tra emozioni e grande commozione, arriva il gender reveal. Cate chiede a Roberta: "Come lo chiami se è femmina?”. Lei risponde: “Mimì”. “E se è maschio?”, domanda la conduttrice. “Gianmaria”, fa sapere la collega.

Il bambino si chiamerà Gianmaria

Immediatamente la Balivo e alcuni altri fanno esplodere il tubo contenente coriandoli che tengono tra le mani: ne escono fuori una moltitudine celeste. Sarà un maschietto. Gli occhi della Morise diventano lucidi: è felicissima.