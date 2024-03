In un video i suoi due bimbi, Anastasia, 3 anni l’8 marzo, e Otto Edoardo, uno, le baciano il pancino

Ludovica Valli è felicissima. A soli 27 anni aspetta già il terzo figlio. La tenera immagine con cui ha annunciato la dolce attesa le riempie il cuore di gioia: ha pubblicato un video in cui i suoi due pargoli le baciano il pancino. "La 'cosa' più inaspettata di tutta la nostra vita insieme”, ha scritto a didascalia del post. "E anche il prossimo anno si dormirà l’anno dopo", ha commentato ironico il compagno dell'influencer Gianmaria Di Gregorio. "Auguri", ha scritto la famosa sorella Beatrice.



Ludovica Valli a soli 27 anni aspetta già il terzo figlio! Ecco la tenera immagine con cui ha annunciato la dolce attesa. In un video i suoi due bimbi, Anastasia, 3 anni l’8 marzo, e otto Edoardo, uno, le baciano il pancino

Finalmente può mostrare le forme da mamma: è trascorso il primo trimestre di gravidanza. Così Ludovica pubblica una foto in bikini, fatta a Dubai: il pancino cresce e lei è al settimo cielo. “Da qui ai prossimi 6 mesi mi vedrete, anzi ci vedrete così… Così con il pancino, non così in costume al mare. Non vedevo l’oraaaaaa di farmi vedere, odio nascondermi”, sottolinea.

La sorella di Beatrice si fa vedere in bikini con il ventre arrotondato a Dubai

Nelle sue IG Stories la Valli racconta: “Sapete cos’è la cosa che mi emoziona più di tutto questo? Che Anastasia erano mesi che, così dal nulla, ci chiedeva un altro bimbo, una sorellina, come dice lei. Questo mi emoziona davvero tanto. Ricorderà per sempre i suoi occhi la prima volta che gliel’abbiamo detto. Ricorderò per sempre le sue parole e il suo bacio sulla pancia”.

L'influencer coi pargoli al caldo

La coppia lo ha detto ai bimbi la scorsa settimana, poi li ha portati a vedere il bebè, di cui non svela ancora il sesso, all’ecografia. “Avevo la translucenza nucale”, rivela Ludovica. Averlo annunciato la fa sentire leggera e allegra. E si gode così la vacanza nella famosa località degli Emirati Arabi: l’ex volto di Uomini e Donne promette che presto racconterà tutto della terza cicogna: non sta nella pelle.