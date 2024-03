Paola Caruso festeggia i 5 anni del figlio Michelino, a sorpresa c'è anche il padre del piccolo Francesco Caserta: pace è fatta? Foto

La showgirl 39enne organizza un grande party per il piccolino e arriva l’ex

Aveva lottato in tribunale per ottenere che il bimbo fosse riconosciuto e ce l’ha fatta

Paola Caruso celebra il grande giorno, festeggia i 5 anni del figlio Michelino. A sorpresa al party di compleanno c'è anche il padre del piccolo Francesco Caserta. La showgirl 39enne, Bonas di Avanti un altro, non lo chiarisce, ma dopo anni di lotte sembrerebbe forse essere tornato il sereno con l’ex. Pace è fatta?

La calabrese si mette in posa con Michelino e i parenti. “Un Compleanno SUPER ...in tutti i sensi - scrive sul social - Siamo arrivati a 5 anni sembra ieri che ti ho sentito tra le mie braccia per la prima volta ...ne abbiamo passate tante …troppe… ORA SOLO TANTA GIOIA E FELICITÀ. TI AMO ALLA FOLLIA”.

C’è anche lo scatto in cui il figlio sta con il padre, poi quello di famiglia: tutti sorridono. Parrebbe davvero che l’astio passato sia solo un ricordo. Eppure la Caruso ha dovuto lottare in tribunale affinché Michelino fosse riconosciuto da Caserta. A Verissimo, parlando dei problemi legati alla salute del bambino, che per tornare a camminare perfettamente è finito sotto i ferri e ancora fa fisioterapia, aveva rivelato di aver vinto la sua battaglia in aula.

Paola ad aprile scorso aveva detto: “Sono felice perché era un diritto di mio figlio. Ho lottato e ce l'ho fatta. Ora non siamo più soli. Adesso se mi succede qualcosa, Michele non finirà in una casa famiglia, perché gli è stata riconosciuta una famiglia. Vorrei solo che lui avesse qualcuno che lo ami a parte me. Si è accesa una luce, che vorrei diventasse la sua famiglia”. Sembrerebbe che il desiderio dell’ex naufraga sia divenuto realtà: Francesco, 33 anni, è lì con il figlioletto. Ha deciso di far parte della vita del pargolo.