La 63enne sono ben 9 anni che combatte strenuamente contro ‘l’intruso’

“Il 2023 è stato molto duro. Devo fare la chemioterapia ogni 3 settimane per evitare che ritorni”

Alle spalle ha un anno durissimo. Carolyn Smith torna a Verissimo. In tv la coreografa e ballerina 63enne rivela quanto le cure per il cancro la stiano mettendo a dura prova. Sono ben 9 anni che combatte strenuamente contro ‘l’intruso’. “Quando respiro mi fa male la pelle”, confessa.

''Quando respiro mi fa male la pelle'': Carolyn Smith rivela in tv quanto le cure per il cancro la stanno mettendo a dura prova

La giudice di Ballando con le Stelle racconta: “Io sono sempre positiva, ma il 2023 è stato un anno molto duro. Ho fatto nove chemioterapie, ma questa è stata la più difficile”. Carolyn prosegue: “Ogni tre settimane devo fare chemioterapia per tenere a bada la malattia. Io reggo, però ogni tanto c'è qualche complicazione o qualche malessere. Ognuno reagisce ad un farmaco, ho dovuto iniziare a fare iniezioni per proteggere il midollo osseo. Per 10 giorni mi sono trovata ko, ora sto trovando un rimedio per soffrire meno. Quando respiro, mi fa male la pelle: mi sento come se un treno mi avesse preso davanti e dietro. Ora ho ridotto questo periodo a 2-3 giorni. Questa è la mia vita fino a quando la ricerca non inventerà altro”.

“Ora sto tenendo a bada il tumore, ma per la prima volta ho avuto degli attacchi di panico. Fino a quando non lo provi non lo puoi capire. A me piace avere il controllo di ciò che faccio, e in quei momenti non ce lo avevo. Sono riuscita poco per volta a ricostruire la mia vita”, confida ancora la Smith. “Adesso sto meglio, ma prima stavo molto male. Anni fa pensavo di aver toccato il fondo, ma sono arrivata sottoterra nel 2023. Sul lavoro ho fatto 10 passi indietro, ero presente, ma fino ad un certo punto”, aggiunge.

La 63enne sono ben 9 anni che combatte strenuamente contro ‘l’intruso’

Vicino ha Tino. Carolyn sul marito dice: “Accanto a me c’è sempre mio marito Tino, ma certe cose non gliele racconto, io lo voglio proteggere da quello che mi succede perché se lui va in panico, poi entro nel panico anche io”. Lei non si arrende e infine conclude: “Sono forte? Non c'è scelta, bisogna andare avanti. Noi siamo qui per fare il meglio per noi e per gli altri, ma non sappiamo quanto tempo abbiamo. Tutti ci auguriamo di vivere a lungo, ma non bisogna sprecare il tempo: quel momento sprecato non torna più”.