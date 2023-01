Luisa Ranieri sul matrimonio con Luca Zingaretti: ''E' un miracolo che stiamo ancora insieme''

L’attrice 49enne a Domenica In parla del lungo legame col 61enne sposato nel 2012

“Il film più bello? Sono le mie figlie”. E’ mamma di Emma e Bianca

Luisa Ranieri a Domenica In racconta la sua vita in famiglia. A Mara Venier parla del lungo matrimonio con Luca Zingaretti, sposato nel 2012. “E’ un miracolo che stiamo ancora insieme”, ammette.

Mamma di Emma e Bianca, rispettivamente 12 e 9 anni, l’attrice 49enne ha ben chiara quale sia la sua priorità. “Questo è un mondo dove la famiglia fa una piccola parte, il resto lo fa il fuori e il fuori non è rassicurante. Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità”.

Luisa vuole essere presente nella vita delle due bimbe, come pure il marito, anche il loro lavoro è strutturato su questo. “Se un film si può fare si fa, altrimenti no. Io il film più bello l'ho fatto, sono le mie figlie”, sottolinea la Ranieri. Luca Zingaretti è un papà fantastico: "Non ci fa mancare niente e poi è coccolone. Siamo viziatissime. Io poi vengo da un'educazione in cui non sono stata viziata. Con lui ho incontrato l'amore, l'amante e anche i vizi che può darti un papà”.

L’artista, parlando della sua lunga carriera, non ha tentennamenti quando deve ricordare la pellicola a cui è più legata: “‘Cefalonia’ è stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico. L'ho fatto penare. Era separato, io ero molto giovane all'epoca. Invece è nata una storia importante che dura ancora adesso". E proprio sulla solidità del legame con Zingaretti fa una battuta inevitabile visti gli ultimi clamorosi addi tra i vip: "Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti. Si stanno lasciando tutti. Che paura!”.