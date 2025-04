''Mi ha tradita sporgendo denuncia contro di me'': Lulù Selassié torna a parlare della condanna di stalking nei confronti dell'ex Manuel Bortuzzo

La sedicente principessa 26enne smentisce in toto quel che ha affermato il nuotatore 25enne

Condannata con pena sospesa per stalking sottolinea: “Non sono una stalker e la cosa mi fa sorridere”

Lulù Selassiè racconta la sua verità a Fanpage. La sedicente principessa 26enne torna a parlare della condanna di stalking di 1 anno e 8 mesi, pena sospesa, nei confronti dell'ex Manuel Bortuzzo. “Mi ha tradita sporgendo denuncia contro di me”, afferma.

Lucrezia è stata male, lo sottolinea. Lei assicura che dopo il GF Vip è andata molto diversamente da come ha raccontato Manuel tra loro: “Stavamo benissimo, sono andata a vivere da lui e sognavamo di prendere casa insieme. Avevamo una storia normale, ci dividevamo tra lavoro, amici e famiglia. Il 25 aprile, poi, lui ha pubblicato una story su Instagram in cui annunciava la fine della nostra storia, l'ha fatto senza avvisarmi. Quella mattina avevamo discusso per cose futili, c'era di mezzo un nostro collega che lavora come fotografo, ma quando sono tornata a Roma per parlarci, lui non ha voluto incontrarmi e mi ha bloccata ovunque”.

La Selassiè nega le molestie e chiarisce perché, dopo la denuncia, ha scelto il rito abbreviato: “Volevo chiudere questa vicenda nel più breve tempo possibile, visto che la giustizia italiana ha spesso tempi lunghi e questo avrebbe potuto crearmi problemi sul piano lavorativo, cosa che è successa comunque a causa del braccialetto elettronico”.

Lulù dice la sua anche sull’episodio del 21 aprile 2024, quello che avrebbe spinto Bortuzzo a denunciarla, dopo averlo aggredito fisicamente: “La nostra storia era terminata a gennaio 2024, ma qualche tempo dopo lui mi ha ricercata e sono andata a Madeira per questo. Era lui a voler tenere la nostra storia nascosta, non posso dire perché, ma non è stata una mia scelta. Ho sofferto molto per questa situazione, lui mi faceva sentire come una cosa di cui avere vergogna, da tenere in un angolino per chissà quale motivo. In Appello, cercherò di dimostrare che lui non aveva paura di me”.

La ragazza poi rivela cosa le ha fatto più male della storia: “Il fatto che lui mi abbia tradita, sporgendo denuncia contro di me. Ha messo nei guai me e tutta la mia famiglia, visto che questa vicenda ha avuto delle ripercussioni anche sulle mie sorelle, Clarissa e Jessica. Loro sono testimoni, insieme ai miei genitori, del fatto che abbiamo sempre continuato a vederci, anche nel periodo in cui mi accusa di stalking. Io accettavo di nasconderci solo per proteggerlo e per proteggere il nostro legame ma, così facendo, ho danneggiato a me stessa”.

Lulù in aula ha ammesso di aver sbagliato: “Sono responsabile di aver vissuto questa relazione folle e tossica, ma non mi assumo la responsabilità di averlo minacciato, né di averlo mai aggredito fisicamente. Il mio errore è stato quello di dare troppo amore a una persona che invece non me ne dava”. Non vuole più parlare con Manuel, pensa che lui dovrebbe "prendersi le sue responsabilità". E non si sente una stalker: “No, assolutamente, non sono una stalker e la cosa mi fa anche sorridere. Questo termine non rappresenta la mia persona”.